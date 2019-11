Luciana Salazar y un sueño: "No descarto ser presidenta"

Luciana Salazar se ha convertido en el último tiempo en una gran tuitera política. Mientras algunos sostienen que ella no es autora del contenido de sus redes, la mediática se defiende y señala que existen prejuicios en torno a su figura.

"Es algo que la gente recién ahora está conociendo de mí, pero los que están en mi entorno, que me conocen, saben que la política me gustó de siempre. Es mi tema central en todas las charlas, en las reuniones, me encanta", dijo en una entrevista con Luis Novaresio en sus ciclo de A24.

Luego, confesó respecto a su actual influencia: "No me imaginé el impacto que iba a tener. Lo empecé a hacer como un hobby, pero me empezaron a seguir líderes mundiales, economistas internacionales. Estoy tan sorprendida como todo el resto".

Y agregó: "Me siento respetada por la gente que me conoce. Siempre la gente va a comprar lo que quiere comprar. Por más de que me muestre capaz, si me quieren ver incapaz me van a ver así. Eso es muy difícil de cambiar. Estoy muy contenta conmigo misma".

Salazar fue consultada sobre la gestión de Mauricio Macri y consideró: "Fue un títere de Marcos Peña, y un poco menos Durán Barba". De María Eugenia Vidal dijo que le parece "muy honesta" y sobre Horacio Rodríguez Larreta que "es un laburador".

Finalmente, cerró con un sueño: "La vida está para sorprender, no descarto ser presidenta. ¿Por qué no? Ojalá. Yo estoy vinculada con esto, me gusta. Capaz que el día de mañana me puedo capacitar, puedo aprender más y... ¿quién te dice?".