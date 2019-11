El último mohicano

Después de una serie de “garrochazos”, rupturas y otros vaivenes, el massismo en Berisso venía en caída libre desde 2015 y sólo le quedaba un concejal: el pastor evangélico Gustavo Yacenko. El hombre venía apoyando hace rato las iniciativas de Juntos por el Cambio pero se negaba a cambiar de bando con el argumento de que debía permanecer en el espacio político por el que había sido votado. Pero finalmente el massismo se quedó sin representación política en Berisso porque a propósito de su actitud en una de las últimas sesiones del año y de su mandato como edil, Yacenko fue expulsado del Frente Renovador. La razón fue haber dado quórum para el tratamiento del pliego del nuevo Juez de Faltas para reemplazar al fallecido Carlos Festa. El Frente de Todos (al que en teoría pertenece Yacenko) había decidido no ocupar las bancas para forzar que el tema se decida con la nueva conformación del Concejo. Pero Yacenko se negó: “Voy a dar quórum porque hace rato que no me siento representado por el Frente Renovador”, dijo. Y vio la roja directa. Ahora terminará su mandato como “unibloque”.