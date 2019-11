“Vos sos un buchón”

Sabino Vaca Narvaja, el hijo del ex dirigente montonero Fernando Vaca Narvaja, será el próximo embajador argentino en China según confirmó el equipo de prensa de Alberto F.. Sabino es Licenciado en Ciencias Políticas y durante el largo exilio con su padre, vivió en Cuba, donde cumplió parte de su educación. Dicen que él mismo comentó por estos días cómo le costó adaptarse, tras su paso por la isla a la idiosincracia de nuestro país. Así, mientras cursaba estudios secundarios en una escuela local, la maestra les preguntó quien se había robado las tizas y Sabino, sin dudarlo, señaló públicamente a uno de sus compañeros. En el recreo, ya sin la maestra al frente del aula, sus compañeros lo increparon y lo calificaron de “buchón”. Y cuando estaban a punto de golpearlo, Sabino dijo: “Es que en Cuba el que no señala al culpable de un delito es castigado y la delación es normal”. “Así, me acostumbre a que acá en Argentina, el delito es la delación”, dijo entre risas.