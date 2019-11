El Cartonazo volvió a quedar vacante y ahora se juega por un súper pozo de $200.000

La expectativa por saber quién se queda con el pozo del Cartonazo, el juego que siguen miles de lectores en la Región, deberá esperar una semana más, después de que en la jornada de ayer ningún lector consiguiera reunir los quince números necesarios para llevarse el premio, por lo que el juego quedó vacante.

Después de una jornada de enorme expectativa, ya que el pozo que estaba en juego alcanzaba los 150.000 pesos, ayer ningún lector se presentó con el cupón completo en la redacción del diario antes de las 17, horario límite para la presentación de los ganadores.

De esta manera, el pozo por 150.000 pesos que estaba en juego se acumula para la próxima jugada, por lo que en la siguiente ronda se pondrá en juego un premio de 200 mil pesos.

Un pozo cada vez más tentador y que llevará a miles de lectores a estar pendientes de la nueva jugada.

En tal sentido, cabe recordar que la ronda comienza el viernes, cuando con la edición impresa de EL DIA se entreguen los cartones para participar.

CóMO JUGAR

Participar del gran juego de EL DIA es muy sencillo.

Desde el sábado y hasta el miércoles se publican en la edición impresa del diario los números que los lectores deben cotejar con los que figuran en sus cupones, o seguirlos a través de la programación de la 99.1.

Una vez completada la ronda, aquel que logre reunir quince coincidencias se convertirá en el ganador de los 200 mil pesos.

Como se sabe, en caso de haber más de un ganador, el premio se divide en partes iguales entre los que consiguieron los 15 aciertos, situación que se ha producido en reiteradas ocasiones.

Es importante repetir que el lector que logre reunir 15 coincidencias en su tarjeta tendrá que llamar al diario al 425-0101 o presentarse en sus oficinas en Diagonal 80 N°815 el día que termina la semana del juego, es decir el miércoles en el horario de 11 a 17 horas.

PARTICIPE POR UN LED

Quienes no tuvieron suerte no deben tirar las tarjetas. Es que para aquellos lectores que no logren ganar el pozo del Cartonazo hay una segunda oportunidad.

Es que las tarjetas cuya vigencia termina el miércoles no deben tirarse sino que sus poseedores deben depositarlas, con los datos completos, en las urnas habilitadas en cualquiera de las receptorías del diario o bien en las oficinas de diagonal 80 nº 817, porque participarán de un sorteo mensual de un LED.

Además, cabe aclarar que sólo participan de este sorteo los cupones del mes en curso.

En este caso sólo participan los cupones de las jugadas de noviembre.