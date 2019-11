La arqueología se mete en las obras para rastrear el pasado platense

Cada vez que hay importantes movimientos de tierra, el patrimonio cultural e histórico de una ciudad corre riesgo. Pues existe la posibilidad de que “allí abajo” no haya nada de valor o, muy por el contrario, que las máquinas arrasen con restos arqueológicos de valor inmensurable.

En ese sentido, la construcción del paso bajo nivel en 1 y 32 tuvo -y tiene- un elemento distintivo: los obreros fueron previamente capacitados por un equipo de arqueología, cuyas directoras, además, han ido examinando y siguen analizando muestras de tierra de cada excavación. Conclusión preliminar: bajo la lupa de la ciencia, al menos hasta el momento, el emprendimiento no afecta el patrimonio arqueológico de la Ciudad.

María Eugenia Peltzer y María Inés Casadas, investigadoras del Proyecto Arqueología Histórica en La Plata que desde hace años funciona bajo la órbita del área de Gestión Ambiental municipal, el miércoles al mediodía, a 50 metros de la entrada al obrador, tendieron una larga mesa con un mantel. Paciente y cuidadosamente comenzaron a colocar los elementos que recogieron por considerar que tienen valor (o lo tendrían, ya que aún deben hacer un análisis a fondo). El trabajo se desarrolla en el marco de las autorizaciones que otorga la Ley 25.743/03 (protección del patrimonio arqueológico).

“Prácticamente estamos trabajando desde junio”, contó María Inés, quien detalló que lo primero que hicieron fue examinar “muestras de tierra de cada excavación que hicieron los obreros para implantar los pilotes que sostienen la (futura) calzada principal”, los cuales se encuentran a “un metro veinte, un metro cincuenta de distancia el uno del otro”.

Eso demuestra una fuerte colaboración, se hizo notar. “Totalmente”, subrayó María Eugenia. “Así es como debe trabajarse, capacitando a los trabajadores en estos temas ante cada obra de envergadura”, explicó. En este caso, la capacitación la dictaron ellas. “Y la respuesta fue excelente. Les mostramos elementos reales de distintas excavaciones y ello tuvo impacto. Luego, más de una vez distintos operarios pararon las máquinas porque vieron algo que les llamó la atención, se lo comunicaron a sus capataces y ellos nos llamaron”, resaltó María Inés Casadas.

También hicieron hincapié en el interés de los vecinos y vecinas. “Hubo gente que manifestó su preocupación por el probable efecto de la obra, lo que demuestra que, lentamente, la arqueología urbana va ganando terreno. Y siempre pasan por el sitio en el que trabajamos y preguntan y comentan”, aportó Eugenia Peltzer. Pocos minutos antes había pasado por el lugar un hombre que, días antes, les acercó y donó una rueda de metal muy antigua que halló en una de sus habituales caminatas por la zona.

CINCUENTA AÑOS PROMEDIO

Las arqueólogas dijeron que “el promedio de antigüedad de los elementos hallados es de unos cincuenta años, es decir que no son restos arqueológicos. Sí son restos históricos”.

Podían observarse sobre la mesa restos de botellas de gaseosa y de yogures de reconocidas marcas, que tendrían su origen en los años ‘60. Muchos azulejos típicos de los ‘70, pequeñitos y en distintos tonos de un mismo color, tal como se pueden observar en los edificios que rodean a la tradicional Plaza Colón de Mar del Plata. Antiguos envases de bebidas alcohólicas y de remedios. Y huesos cortados con sierra, “lo cual denota una corta edad. Los huesos arqueológicos suelen aparecer trabajados con herramientas no eléctricas o carbonizados”, indicó Casadas.

SIGLO XIX

Entre elementos de metal, en la mesa relucía un plato casi completo. “Este plato es el producto de catorce objetos que fueron unidos (no en forma definitiva aún). Es el elemento más antiguo que encontramos. Aunque falta el análisis fino y exhaustivo de todo el material, estimamos que pertenece a fines del siglo XIX o principios del siglo XX”, contó María Eugenia. Otro elemento que pasaba largamente los 50 años era “un pedazo de mampostería de material trabajada a mano, típica de las antiguas casonas de la Ciudad”, apuntó María Inés.

Ahora bien, ¿se trata de restos arqueológicos? “No. No estamos en una zona donde, por cantidad y antigüedad, podamos hablar de un sitio con valor patrimonial cultural”, dijo Casadas, para insistir en que “por ahora, la obra no afecta el patrimonio de la Ciudad”. No obstante, continuarán los trabajos, así como el análisis de muestras de tierra.

“Este es el modo ideal de trabajar. En conjunto. De esta manera no se corre el riesgo de arruinar elementos de enorme valor que, a su vez, nos hablan sobre la historia de La Plata y de cada sitio”, celebraron.

Finalmente describieron el espacio como “la clásica zona de vías de un ferrocarril, donde la gente venía a tirar residuos, o bien se traía tierra de otros emprendimientos”. En ese contexto recordaron que en 2003, en 115 y 531, “hubo trabajos de investigación que confirmaron la existencia en el lugar de asentamientos de grupos originarios y de una posta prefundacional en el denominado Camino Real. De ahí el justificado interés de muchos vecinos. Pero queremos que se queden tranquilos pues, al menos hasta ahora, no hemos encontrado nuevos restos de ese tipo”, remató María Inés Casadas.