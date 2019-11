Fernández sobre los funcionarios presos: “Están mal detenidos en la mayoría de los casos”

El presidente electo Alberto Fernández se refirió esta mañana a la situación de los ex funcionarios que continúan detenidos y sobre los cuales todavía no pesa una sentencia firme.

“No tengan dudas de que están mal detenidos en la mayoría de los casos”, aseguró en una entrevista radial. “¿Por qué el que supuestamente recibió coimas está detenido y el que las pagó no? Ninguno de los dos tiene que estar preso”.

“Un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso; en la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa, es gente que podría soportar sus procesos en libertad pero los detienen porque son opositores", especificó.

Ayer, referentes del kirchnerismo y familiares de los detenidos marcharon a los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la consigna "una Navidad sin presos políticos", para reclamar la liberación de los dirigentes políticos con prisión preventiva.

La manifestación, surgió del segundo plenario del Foro por la Democracia y la libertad de los Presos Políticos, con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

La convocatoria fue de diferentes dirigentes del kirchnerismo que se encuentran detenidos, quienes a través de las redes sociales difundieron videos y mensajes de audio llamando a participar.

Por otra parte, Fernández adelantó que revisarán los últimos decretos de Cambiemos vinculados a la planta de trabajadores del Estado. “Los que ganaron concursos legalmente, tienen que estar tranquilos. Pero esto que están haciendo es tratar de tomar el Estado con su gente en un minuto antes de irse”, criticó. Y ahondó: “Todas estas picardías se revisan y solo un tonto piensa que pueden durar; eso no dura”. En esa línea, incluyó al reciente decreto 788/2019 que le garantizó estabilidad e indemnizaciones especiales a los funcionarios de cargos jerárquicos.

“Estos decretos que están saliendo a último momento son los que yo llamo presuntos concursos que apuraron y precipitaron para dejar gente de ellos en el escenario. La gente que sea de carrera, que haya concursado y ganado legítimamente su lugar, no tengo problemas de que siga adelante; lo otro es ponerle a uno una carga de pagar los salarios caídos”, argumentó.