Tevez, desgarrado, no jugará en lo que resta de este año

Carlos Tevez tiene un desgarro grado 1 en el músculo sóleo derecho y se perderá los encuentros ante Argentinos Juniors y Rosario Central, que son los partidos que le quedan a Boca antes del receso.

Si bien no hubo parte médico oficial, se sabe que Tevez no podrá estar mañana, en el que podría ser su último partido en la Bombonera con la camiseta que lo vio nacer futbolísticamente, ya que su contrato vence el 31 de diciembre y no se sabe qué pasará con su futuro tras las elecciones del 8 de diciembre.

El domingo pasado, el “Apache” estuvo en el banco de suplentes, afectado por una infección en una muela que le generó fiebre. Pero durante el precalentamiento con los suplentes, se tomó el gemelo de la pierna derecha con gesto de dolor y esta semana se entrenó todos los días diferenciado.

El último partido de titular de Tevez fue el 3 de noviembre ante Arsenal, cuando marcó un tanto en la goleada por 5 a 1.

Después de ese partido, el ex Juventus tuvo un desgarro en el aductor izquierdo y no estuvo ante Vélez de visitante. En la fecha FIFA de la semana pasada, cuando todo indicaba que podía recuperarse, se desgarró otra vez en el sóleo derecho, lesión que lo persigue desde que estuvo en el fútbol chino.

En cuanto a la actividad del plantel, Gustavo Alfaro paró ayer el equipo que sería el titular ante Argentinos: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Nicolás Capaldo y Emanuel Reynoso; Alexis Mac Allister y Ramón Ábila. El único cambio será el ingreso de Fabra, quien cumplió una fecha de suspensión, por Emmanuel Más.

LEVANTA TEMPERATURA EL CLIMA POLÍTICO

En otro orden, el clima electoral levanta temperatura a medida que se acerca el 8 de diciembre: ayer se supo que la boleta de la lista opositora “Identidad Xeneize”, que encabeza Jorge Ameal, no podrá llevar ni el dibujo de la figura de Juan Román Riquelme ni la camiseta que usaba el “10”, ya que no fue permitido por la junta electoral.

En tanto, otro episodio de censura fue denunciado por la lista que impulsa como candidatos a Ameal y a Mario Pergolini: al recordar los 19 años del triunfo ante Real Madrid por 2-1 por la final de la Copa Intercontinental, el sitio oficial de Boca publicó una foto del festejo de los jugadores campeones en Japón en la que borroneó (con Photoshop) la cara de Riquelme, que después tapó con las letras de la palabra “campeón”.