Otro pedido para que se dé marcha atrás con el aumento de la luz en enero de 2020

La suba fue firmada por una resolución del gobierno provincial

La Asociación Consumidores Responsables se sumó a distintos sectores que piden al gobierno de la provincia de Buenos Aires dar marcha atrás con la suba del servicio de energía eléctrica de un 25 por ciento, a partir de enero de 2020.



La entidad dijo que “La Resolución 1713/19 que autoriza un aumento del 25% en las tarifas eléctricas para los usuarios de Edelap, Edea, Eden y Edes es un verdadero despropósito y solicitamos a la gobernadora que recapacite dejando de lado este incremento que resulta un verdadero mazazo para los castigados bolsillos de los habitantes de la Provincia”.



La gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, aprobó un aumento de la tarifa pautada para el 1º de enero de 2020, en una resolución que fue firmada el lunes 28 de octubre pasado.



Para la entidad Consumidores Responsables “en la provincia se aplicaron las mismas políticas insensibles que a nivel nacional. Y por otro lado, nos queda la sensación que esto es un castigo a quienes tomaron la decisión de votar a otra persona para que conduzca el destino de la provincia”.



Al respecto el titular de la asociación, Henry Stegmayer expresó que “nos hubiera gustado ver en la gobernadora Vidal una postura tan enérgica y decidida cuando la empresa Edelap dejó a miles de platenses sin luz durante varios días producto de la falta de inversiones de la empresa y de la inexistencia de controles por parte de su gobierno. Durante esos días no escuchamos ni una palabra exigiendo reparar los daños y perjuicios ocasionados ni solidarizándose con los usuarios afectados. Es más, solo le pusieron una multa escasa y tardía que no compenso a las personas que sufrieron el apagón”.



“Además no debemos olvidarnos que en nuestra provincia se les brindo a las empresas eléctricas el beneficio del Incremento de Costos Tarifarios (ICT) que tras ese nombre rimbombante se trata simplemente de un ítem que les permite recuperar los costos que les generan las devaluaciones”, agregaron en la institución.



Para finalizar, Stegmayer recordó que “no es un dato menor que a pesar de las promesas realizadas los trabajadores de la provincia de Buenos Aires solo han tenido aumentos salariales del 24,5%, muy lejos del índice de inflación previsto para todo el año que supera el 55%, razón más que elocuente para pedirle a la gobernadora que recapacite y elimine este injustificado, arbitrario, irrazonable e injusto aumento de la tarifa eléctrica”.



De todos modos, habrá que esperar para saber si ese fuerte incremento, que llegaría justo en el inicio del nuevo año, se concreta como lo marca la resolución firmada el lunes 28 -el día siguiente a las elecciones generales- o bien el flamante Ejecutivo define algún cambio en la política tarifaria.



Según se explicó, se trata del incremento que se iba aplicar en agosto pero que Vidal decidió posponer por dos cuestiones: el resultado de la primarias (PASO) y el cimbronazo devaluatorio que se produjo a partir del lunes 12 de agosto y que llevó el valor del dólar de 45 a 60 pesos, en promedio.



La actualización de los cuadros tarifarios se detalla en la resolución 1.713 del Ministerio de Infraestructura bonaerense, publicada en el Boletín Oficial de ayer.



Allí se especifica que la suba alcanza a las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes, así como a las 200 cooperativas que funcionan en territorio bonaerense.



LOS AUMENTOS



De aplicarse tal resolución, a partir del 1º de enero próximo los usuarios residenciales de esas empresas y cooperativas pasarán a pagar 3,53 pesos el kilowatt, frente a los actuales 3,20 pesos.



En tanto, los cargos fijos se incrementarán más de un 40 por ciento para alcanzar los 121,26 pesos para los usuarios residenciales.



Asimismo, en la resolución se indica que, a partir de la misma fecha, se seguirá cobrando el denominado Incremento de Costos Tarifarios (que en la factura figura con la sigla ICT), correspondiente al polémico reconocimiento que aplicó en su momento el Gobierno para que las empresas de energía eléctrica recuperen las pérdidas por inflación y devaluación del peso “en el periodo comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de diciembre de 2019, diferencias que serán actualizadas con una tasa equivalente al factor de ajuste de Valor Agregado de Distribución (VAD) entre los meses de junio a noviembre” de este año.



La medida del gobierno provincial generó un pedido del gobernador electo, Axel Kicillof, para que se de marcha atrás con el incremento tarifario. También se sumó al reclamo la Defensoría del Pueblo bonaerense y ahora se suma la entidad Consumidores Responsables.



Ante el pedido de dar marcha atrás con el aumento de la tarifa de luz, el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Alex Campbell, dijo que “los aumentos de las tarifas de luz en la provincia están ordenados por un contrato firmado por el Gobierno en 1997”.