En segundos, asaltaron y robaron dinero y alhajas en joyería del centro platense

Un grupo de delincuentes fuertemente armados cometió en la mañana de ayer un asaltante tan rápido como certero. Cuatro sujetos ingresaron a la joyería “Cónsul”, situada en 6 entre 48 y 49 y de inmediato dieron a conocer sus intenciones.

Y para amedrentar a sus víctimas, les apuntaron con las pistolas 9 milímetros que esgrimían en sus manos.

Según comentó un vecino, “el asalto se produjo a las 10 y media de la mañana, cuando de repente ingresaron cuatro tipos dispuestos a concretar el robo”.

Señaló que “por lo que me comentaron después que pasó todo, cada uno de los delincuentes tenía una pistola 9 milímetros. Y ni se preocuparon por la posibilidad de que pudieran quedar filmados, ya que actuaron a cara descubierta. Me dijeron que no tenían apariencia de ser `chorros`, al contrario. Y dentro del negocio se desenvolvieron como si fueran profesionales”.

En cuanto al botín que sustrajeron en ese local, el mismo vecino aseguró, como a su vez lo reconocieron voceros policiales, que “se fueron con dinero en efectivo y algunas alhajas que agarraron al paso”.

Luego que ambas mujeres pudieran a salir a la calle a pedir ayuda por el asalto, en medio de un fuerte cuadro de nervios, se alertó del hecho al 911.

Luego llegaron móviles con efectivos policiales, se hizo un operativo cerrojo para dar con los motochorros, quienes escaparon por calle 49 en dirección a diagonal 80. Están prófugos.