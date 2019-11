Licht insultó a Andújar y el arquero fue contundente: "Te pegué allá y te pego en la calle también"

En el entretiempo de un Clásico que se picó con un encontronazo entre la Gata Fernández y Lucas Licht, el propio lateral del Lobo se cruzó con el arquero albirrojo, Mariano Andújar camino a los vestuarios.

El golero le reclamaba a Pitana la forma de salta a cabecear del defensor, argumentando que salta con el codo porque le cuesta ganar de arriba. Ante esto Licht le dijo: "Cagón".

Pero Andújar no se olvidó de eso y le recordó el episodio de Mar del Plata donde se armó una batahola de trompadas y patadas en uno de los Clásicos más calientes del historial.

"Vos me decís cagón a mi, te pegué allá y te pego en la calle también cagón", dijo el arquero. Clásico muy caliente en el Bosque, que terminó con victoria albirroja con gol de Mateo Retegui.

"TE PEGUÉ ALLÁ Y TE PEGO EN LA CALLE TAMBIÉN" - Andújar le respondió a Licht, que en el entretiempo lo había insultado.

Cabe destacar que otro de los cruces picantes se dio entre el entrenador Diego Maradona y el referente de Estudiantes, Gastón Fernández.

El cruce también se dio en el entretiempo por una jugada que tuvo como protagonista al ex jugador de Racing y River Plate, entre otros clubes.



A los 39 minutos Fernández se 'topó' con Lucas Licht en el lateral izquierdo de la defensa 'Tripera', y el lateral terminó tendido en el piso.



El línea vio la acción y llamó a Néstor Pitana, quien amonestó al mediapunta de Estudiantes.



Cuando finalizó el primer tiempo, Maradona fue a buscar a Fernández. "Qué sos guapo?", dijo el astro al volante, a la vez que agregó: "que saltás canguro, sos una cosa chiquitita", mientras que la "Gata' le gritó "te gusta la cámara".



Al finalizar el encuentro, Fernández se acercó y abrazó al técnico del 'Lobo', que -sin embargo- le reprochó: "No me 'boludées'".