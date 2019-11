Macri: “Les quiero decir que estoy acá, que no me voy a ir a ningún lugar"

En una arenga final ante Vidal, Larreta y funcionarios, ratificó que buscará liderar una “oposición constructiva”

Mariano Spezzapria

En un discurso con el que agradeció a cientos de funcionarios que ayer lo acompañaron en la reunión del Gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner, el presidente Mauricio Macri aseguró que dejará la Casa Rosada “con la conciencia tranquila y las manos limpias”. El mandatario saliente rechazó además la posibilidad de retirarse de la actividad política y confirmó, de ese modo, que buscará ejercer el liderazgo de la oposición desde el 10 de diciembre.

“En el lugar donde me toque voy a seguir, espero que con todos ustedes. Para los que me viven preguntando si me voy a retirar de la política, les quiero decir que estoy acá, que no me voy a ir a ningún lugar. Hay Mauricio para rato o, mejor dicho, hay gato para rato”, bromeó el Presidente desde el escenario de la Ballena Azul, el auditorio central del CCK, donde lo escucharon la gobernadora saliente María Eugenia Vidal y el reelecto alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El encuentro no contó con la presencia de los gobernadores de la UCR ni de la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Por eso, el inicio de la despedida de Macri y Vidal de sus cargos ejecutivos fue ante funcionarios nacionales, bonaerenses y porteños del PRO. También fue de la partida el senador Miguel Angel Pichetto, a quien el presidente definió como “el quinto pasajero que llegó al final y parece que estuvo toda la vida con nosotros”.

“Llegamos al final no con el resultado que esperábamos pero haciendo un aporte importante para el futuro. Este equipo ha tenido aciertos y desaciertos, pero hizo transformaciones muy importantes. La más importante fue despertar la esperanza de millones de argentinos, exigentes, que no regalan nada”, remarcó Macri, que será el primer presidente no peronista en completar su mandato en los últimos 90 años.

En ese punto llegó el pasaje central de su discurso: “El primer sí se pudo, es que se pudo gobernar con honestidad. Nos vamos a casa con la conciencia tranquila y las manos limpias. También se pudo cambiar la cultura del poder, porque hemos gobernado sin abusos”, afirmó el mandatario saliente. Y luego avisó: “El desafío del cambio no es algo pasajero, vino para quedarse. Nosotros vamos a seguir siendo parte, algunos más involucrados y otros menos”.

“Fue la experiencia y el compromiso más importante que tomé en mi vida. Eso no termina porque termina una gestión de gobierno. Se pasa a tener un compromiso con el servicio público que es distinto; no nos podemos desenchufar de un día para el otro. Lejos de sentirme decepcionado o desilusionado, les puedo decir que estoy más enamorado que nunca de mi país”, aseguró Macri.

Oposición constructiva

El líder del PRO definió que “el desafío por delante es ser una oposición constructiva, que no pone palos en la rueda, que no se olvida lo que nos hicieron a nosotros”, dijo en referencia al peronismo que ahora se dispone a regresar al poder. “Lo que no se negocian son nuestros valores”, agregó.

Antes habían hablado Rodríguez Larreta, Pichetto, la vice saliente Gabriela Michetti y Vidal. La Gobernadora advirtió que “la gente nos votó unidos”, en referencia a la sociedad entre el PRO, la UCR y la CC. “La unidad la tenemos que sostener, pero también hay que ampliar y sumar nuevos liderazgos”, aconsejó. Y aseguró que el espacio será “responsable con el país y la Provincia”.

Vidal dijo que pese a “la tristeza de saber que uno no va a poder estar más en un lugar que lo puso la gente”, también tuvo en los últimos días “momentos de alegría, como cuando el equipo de Horacio confirmó que ganó” en la ciudad de Buenos Aires. También destacó las victorias de Juntos por el Cambio en Junín, La Plata, Lanús y Mar del Plata, así como en otros 58 municipios. Y ponderó “el crecimiento de los bloques de diputados y senadores provinciales”.

“Prefiero ver esto como algo nuevo que empieza, no como algo que se termina. Tenemos que ser mejores, todo esto nos tiene que servir para aprender. Es ahora cuando tenemos que mostrar de lo que estamos hechos. En el poder es muy fácil.

La primera responsabilidad es defender nuestro legado, que se siga peleando contra los narcos, que el SAME siga vivo”, advirtió Vidal.

Al último encuentro del Gabinete ampliado antes de la entrega del poder al Frente de Todos no asistió el ministro coordinador Marcos Peña, quien se encuentra en la Antártida para encabezar el festejo por los 50 años de la creación de la base Marambio.