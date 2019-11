Tres inspectores del Municipio lesionados en un operativo en un kiosco de 10 y 66

Según denunció la Comuna, el dueño golpeó a un agente con un fierro, apuntó con un arma a otro y su esposa atacó a una inspectora

Lo que parecía que iba a tratarse de un procedimiento de rutina, en la mañana de ayer terminó de manera violenta para un grupo de inspectores municipales que se presentó en un kiosco de las cercanías a Plaza España.

Según lo informado a este diario por la Comuna y por uno de los agentes que participó de ese operativo, fueron a ese comercio situado en la esquina de 10 y 66 por “la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido” y a raíz de “una denuncia de vecinos” en tal sentido.

A las 9 y media de la mañana, la delegación de la Municipalidad llegó al local y solicitó la documentación correspondiente para la comercialización de bebidas y de habilitación comercial. Según se informó, el comerciante “no contaba con la habilitación municipal”.

FIERRAZO, ARMA DE FUEGO Y PIÑAS

Santo Brites (49) formó parte del equipo de agentes que estuvo en la inspección, y uno de los tres agredidos por la pareja propietaria del kiosco, según indicó ayer por la tarde, al salir del Hospital Italiano. Fue al centro de salud por un golpe recibido en un brazo.

“Fuimos por una situación de rutina, por quejas de vecinos por la venta en este kiosco de bebidas alcohólicas más allá del límite horario previsto”, indicó.

Uno de los agentes agredidos dijo que “hace 5 años nos insultaban. Ahora sacan un arma”

Luego, detalló que “constatamos que el local no contaba con la habilitación municipal correspondiente. En mi caso, le estaba explicando en la vereda al hijo del propietario los pasos a seguir para que cumplan con ese trámite, cuando su padre apareció sorpresivamente con un caño de chapa, cuadrado y como los que se usan para hacer toldos. Sin mediar palabra, golpeó de atrás en la nuca a otro inspector”.

Luego indicó que el agredido, identificado oficialmente como Catalino Amarilla Godoy (29) “quedó aturdido por el fuerte impacto”.

Según relató Brites “este hombre también quiso pegarle en la cara con ese caño a una inspectora, lo cual impedí poniendo un brazo, pero recibí un golpe grande en la zona del codo”, consignó.

Para sumar más confusión y tensión al episodio, según lo informado por el mismo inspector, “enseguida apareció en escena la mujer del comerciante, que agarró de los pelos a esa inspectora, a la que además le pegó trompadas en la cabeza”, dijo.

La secuencia fue denunciada por la Comuna ante la comisaría novena. Al cierre de esta edición no se habían reportado arrestos en esa causa.

“El hijo de esta pareja, que al principio estaba tranquilo, hizo causa común con sus padres y comenzó a mostrar otro comportamiento”, añadió Brites sobre la violenta escena.

Como si fuera poco, “el dueño del kiosco hasta sacó un arma de fuego que guardaba en su cintura y me apuntó al pecho, mientras me decía que me iba a matar. Fue un momento terrible”, denunció.

UNOS 20 MINUTOS DE TERROR

Asimismo, estimó que el virulento incidente duró “20 minutos” y reveló que, en medio del ataque que padeció junto a sus compañeros de trabajo, hubo una frase del comerciante que los desconcertó. “Nos dijo `hace un año y medio que estoy pagando y ahora me mandan a ustedes´. Siempre mostrándose tranquilo, como quien se sabe con impunidad”.

La acusación velada contra el operativo se repetía a gritos en el kiosco, contó la fuente.

Sobre el inspector Amarilla Godoy, que fue el que se llevó la peor parte en las agresiones, refirió que en dicho centro asistencial “le hicieron una tomografía computada y placas radiográficas, por el golpe que tuvo. También a nuestra compañera. Aunque no sabemos los resultados”. Los tres están fuera de peligro.

En el último tiempo los inspectores se ven expuestos en episodios similares cuando realizan alguna inspección. “Hasta hace 5 años, a lo sumo recibíamos agresiones verbales. Pero la realidad social cambió y ahora suelen amenazarnos con un cuchillo o con un arma de fuego”, cerró.