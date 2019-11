Visto y oído

Siguen especulaciones en torno a los cambios en el equipo de Garro, una movida en la Cámara de Diputados que puede alterar el equilibrio de fuerza y "Lilitos” en la mira después de la renuncia de Carrió

Siguen especulaciones en torno a los cambios en el equipo de Garro

Dicen que de cara a su segundo mandato el intendente, Julio Garro, prepara distintos tipo de cambios para ajustar en su gabinete. “No voy a echar a nadie”, afirman que repite. No obstante, eso no implica que no planee modificaciones en áreas que considera “desgastadas” y que pretende fusionar. Entre ellas, se encuentra la secretaría de Salud, hoy a cargo del radical Germán Niedfeld, y el área que administra el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que conduce Enrique Rifourcat y que está hoy bajo la órbita de la secretaría de Coordinación.

"Lilitos” en la mira después de la renuncia de Carrió

La decisión de Elisa Carrió de abandonar la política y renunciar a su banca impactó en la Legislatura bonaerense y especialmente en el Senado. En esa cámara hay tres senadores “lilitos”, un número que puede ser clave para el romper el equilibrio de fuerzas. En ese marco, en los últimos días desde la Gobernació se puso el ojo en esos tres legisladores. pues entienden que están un poco “liberados” de los compromisos que su ex jefa, que era la que en definitiva rubricaba los acuerdos. En algunos, hay sospechas de que puedan terminar pivoteando en algunos casos con el peronismo.

Una movida en la Cámara de Diputados que puede alterar el equilibrio de fuerza

Aunque hace seis meses que no sesiona, las movidas políticas en la Cámara de Diputados están a la orden del día. Ayer se plasmó un acuerdo que podría ser importante para modificar el futuro equilibrio de fuerzas. Dos diputados que estaban en monobloques, Mario Giacobbe y Fabio Britos, anunciaron que trabajarán juntos, aunque todavía no formalizarán la unión de las bancadas. En la Cámara baja, el Frente de Todos tendrá 45 bancas y Cambiemos, en principio, 44. Por eso, el nuevo espacio podría ser clave para romper ese virtual empate.