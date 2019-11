Habló la mamá de la joven que falleció tras un bypass gástrico: "El dolor nunca se le calmó"

La familia de Ivana Canali, de 27 años, denuncia que hubo mala praxis. La joven fue intervenida el 18 de octubre en el Instituto Médico

La justicia penal de La Plata se encuentra en plena investigación de un presunto caso de mala praxis en el Instituto Médico Platense, ubicado en 51 entre 1 y 2, por la muerte de una joven de 27 años que se realizó una cirugía bariátrica y murió 10 días después como consecuencia de una infección.

La denuncia fue radicada por los familiares de Ivana Canali, que fue ingresada el 18 de octubre pasado a la clínica y murió el lunes pasado como consecuencia de una complicación en su estado de salud.

En la presentación judicial, realizada ante la fiscal penal Marita Scarpino, los familiares denunciaron que una vez finalizada la intervención y su posterior alta, la paciente debió volver cada dos días a la clínica porque sentía fuertes dolores en la zona del abdomen.

En las últimas horas, Nora, madre de Ivana, relató en diálogo con EL DÍA: "A ella la operan el 18 y a los dos días le dan el alta. Esos dos días los pasó con suero y con calmantes. Decía que el dolor, que era interno, no se le iba". La mujer resaltó que en ese tiempo "nunca se presentó el médico que la operó, sino su equipo y me decían que ya se le iba a pasar".

Y siguió: "Me la llevé a casa y no podía tragar agua... me dijeron que tome ibuprofeno. Cuando la vuelvo a llevar (al hospital) a los dos días entró deshidratada. La ve uno de los del equipo, le sacan sangre y la dejan internada. A los dos días me la dan de alta de nuevo".

Nora remarcó que su hija "no aguantaba los dolores" y que volvió a llevarla al Instituto Médico al notar que tenía fiebre. En ese contexto la dejaron nuevamente internada. "El dolor nunca se le calmó", aseguró.

Según continuó relatando, una señora que estaba cuidando a su hija -también paciente y en la cama contigua- y es médica le advirtió que Ivana estaba con "20 de pulsación" y llamó al equipo. Fue en ese momento cuando comenzaron a hacerle más estudios y terminó siendo operada nuevamente. En el marco de la intervención falleció.

La mujer asegura que la muerte de su hija "no fue un caso aislado" y que otras familias que habrían sufrido situaciones similares con el mismo equipo quirúrgico se pusieron en contacto con ella. Consultados este lunes al respecto, las autoridades de la clínica prefirieron no responder.

Días atrás, en tanto, Gustavo Ferella, subdirector médico de la clínica, explicó a un medio televisivo que el centro asistencial se puso a disposición de la justicia y negó que se trate de un caso de mala praxis.

“Estamos muy tranquilos con la prestación y los controles que se le realizaron a la paciente. Pensamos que hicimos todo lo correcto aunque el desenlace no fue el esperado”, explicó en declaraciones periodísticas en las que aclaró que “todas las cirugías pueden tener complicaciones”.