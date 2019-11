Romance blanqueado entre Julieta Ortega y el ex de Flor K

| Publicado en Edición Impresa

Julieta Ortega y Camilo Vaca Narvaja (ex de Flor Kirchner) confirmaron de forma virtual su romance: postearon fotos juntos en Instagram, junto a la canción “A primera vista”, de Pedro Aznar. “En cuanto te vi, me enamoré”, fue el fragmento elegido.

Ya se rumoreaba que la hija de "Palito" tuvo algún motivo para separarse del empresario Esteban Eskenazi ya que muchos pensaban que el distanciamiento estaba relacionado a que su corazón había encontrado otro dueño.

Pero ahora quedaron confirmadas las versiones: Vaca Narvaja, que es el padre de Helena, la hija de Florencia Kirchner, está de novio con Julieta Ortega. Y parece que la cosa va en serio.

Lo cierto es que el posteo de la actriz en el que menciona al ex yerno de Cristina Kirchner, vicepresidenta electa, estuvo acompañado por ese pequeño fragmento del tema de Aznar que : “Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré”.

Primero fue ella la que publicó la imagen, y más tarde él reconfirmó que ambos empezaron a escribir juntos una nueva historia de amor.