Incendio y muerte por una falla eléctrica en un invernáculo de marihuana

En el patio de loza y mosaico permanecen un fuentón azul, dos secadores de piso y una reposera al borde la pileta, llena de agua verde y semi cubierta por una frondosa Santa Rita. Son los únicos objetos que quedaron incólumes tras el devorador fuego que consumió por completo el interior de la casa situada en 3 entre 67 y 68, en plena Zona Roja. El siniestro dejó como saldo la muerte del propietario del inmueble y de dos perros labradores que dormían en su habitación de la planta alta. Un tercero, de raza mestiza, se salvó porque estaba en el pasillo que da acceso al garage.

Las llamas comenzaron a las 5 de la mañana y dejaron en pie sólo la estructura del lugar. La intensidad de calor que se generó fue tal que hizo explotar los vidrios de las ventanas y el estruendo despertó a Ner (65), el vecino de la vivienda lindera. Fue él quien llamó a los bomberos y a la Policía, que arribaron unos minutos después a la escena.

“Con mi esposa escuchamos que el perrito ladraba y al principio creímos que lo estaban asaltando”, recordó el hombre. No obstante, bastó un vistazo por la ventana para reconocer que la urgencia era otra.

Una dotación del cuartel La Plata combatió las llamas por espacio de dos horas hasta conseguir sofocarlas por completo. Para entrar, debieron barretear el portón de metal que estaba cerrado con llave y una traba desde el interior. Entre los escombros de la residencia de ocho metros de frente por 40 de fondo, descubrieron un cuerpo calcinado recostado en lo que había sido una cama.

La víctima fue identificada como Ezequiel Serra, de 34 años, quien vivía con sus mascotas. Según frentistas del sector, su familia “es del barrio, de toda la vida”, pero él “no tenía relación” con el resto de los moradores.

Rápidamente en el barrio circularon especulaciones respecto a actividades ilegales, vinculadas con las drogas, que ocurrirían en el departamento incendiado. Sin embargo, fuentes policiales descartaron la mayor parte de esas versiones. Aunque, tras los peritajes, los efectivos dieron con un hallazgo singular.

EL INVERNÁCULO Y LAS LÁMPARAS

Un vocero judicial le informó a EL DIA que Serra “tenía una plantación de cannabis sativa en uno de los cuartos”. En ese invernáculo “aparentemente se generó un falla eléctrica en el sistema de iluminación que se utilizan para el cultivo de la planta. Eso terminó originando el incendio”, explicó.

Se trata de un “pequeño invernáculo de fabricación casera, que consta de varios baldes de plástico con tierra y lámparas de calor”, confirmó un portavoz de la Policía. Esa instalación estaba pegada a la pieza del joven y ardió en pocos segundos.

Si bien el caso está en pleno proceso investigativo, las autoridades no tenían pruebas sobre comercialización de la droga en ese lugar.

Los vecinos indicaron que Serra no se relacionaba prácticamente con nadie. Para dar un ejemplo, “hay un grupo de WhatsApp en el que está gente de casi toda la cuadra y él no era parte”, dijo un frentista. “Sí había mucho movimiento de personas que entraban y salían en la casa, que no eran del barrio, aunque nunca vimos nada raro”, apuntó una mujer de la cuadra.

“Lo veíamos con la moto siempre (en el garage quedó ese rodado y un Honda City chocado), creo que era mensajero”, confió un comerciante cercano.

Ner, por su parte, señaló que “mi trato con el muchacho no era fluido, a veces me pedía una herramienta, esas cosas, pero no mucho más”. El jubilado vive hace 30 años en el barrio y reconoce que la familia de Serra “está desde antes”.

LA ZONA ROJA

Otro grupo de frentistas aportó una interpretación distinta de los hechos, aún no reflejada en la investigación oficial. “Se usaba de búnker para venta de drogas desde hace mucho tiempo, era una situación de público conocimiento”, dijo uno de los vecinos. En esa línea, añadió que “no quisiéramos que se instalen en el lugar y sigan vendiendo, la gente no habla porque tiene miedo”. Además, según refirieron en la cuadra, el narco menudeo fue denunciado, pero hubo amenazas y ahora nadie quiere hablar.

La cuadra de 3 entre 67 y 68 es parte del área que conforma la conflictiva Zona Roja, donde la venta de estupefacientes forma una pieza estable del paisaje diario. “El problema de los travestis que venden es sabido, no parece haber manera de sacarlos”, destacó Juan (42), otro de los vecinos consultados.

“Nos estamos volviendo una zona completamente narco, hay complicidad de muchos sectores para que esto no tenga un fin”, agregó. La afirmación fue secundada por otra moradora, quien sostuvo que “el barrio este es un desastre realmente, trabajadoras sexuales a toda hora que venden falopa y ninguna autoridad que le ponga punto final a esto”.

Como relató en ediciones anteriores EL DIA, los frentistas se encuentran inmersos en un epicentro de hechos de delincuencia, violencia, droga y hasta prostitución de menores.

María Florencia Barcia, Defensora Ciudadana, elevó en febrero de este año una carta a las autoridades para que se realicen “con carácter urgente” las actuaciones necesarias para atender las demandas de la asamblea vecinal de El Mondongo, que desde hace muchos años viene exigiendo medidas comunales que apunten a trasladar la zona roja al sector del corredor de la avenida 120 que se encuentra en el Paseo del Bosque, concretamente, en la parte de atrás del Observatorio.

El micro tráfico involucra también a taxistas que hacen “delivery” de droga. Entre las labores que realizan los choferes, se destacan la de reponer los estupefacientes cuando al “dealer” (vendedor) se le acaban. Entonces se dirigen a la base, reciben el pequeño cargamento nuevo y retornan a encontrarse con su objetivo. La otra tarea es la de mover a los “transas” por motivos diversos, como la de concretar una venta en un lugar apartado o evitar a la Policía.