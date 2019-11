El llanto de "Chiquito" Bossio al recordar el duro momento que pasó con su esposa

El ex arquero de Estudiantes Gustavo "Chiquito" Bossio debió superar un duro momento debido al fallecimiento de su esposa.

Ana Débora Lucero Bustamante, de 42 años, sufrió un ACV durante el parto de su pequeña Isabella y murió mientras daba a luz en febrero pasado.

Hoy, el ex futbolista se encuentra dedicado plenamente a su hija y buscando sobrellevar la situación.

Tras un tiempo sin hacer apariciones públicas, habló en el programa Fox Radio y se emocionó mucho al remarcar que muchas veces "uno tiene ganas de estar triste" pero que por su hija "debes estar alegre".

"Tenés que acomodarte. Con ella me tengo que reír porque no sabe por qué el papá está triste. Ella me recuerda a su madre, es instantáneo. Y uno tiene que poner la mejor cara y el mejor ánimo. Mi mujer me hubiese perdonado miles de cosas pero menos que afloje", agregó.

"SER BUENA PERSONA ES MI ORGULLO"#FOXRadio | Chiquito Bossio visitó al equipo y habló de su presente, luego del duro momento que le tocó atravesar. pic.twitter.com/kWqxGHyj0v — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 6, 2019

Más adelante, señaló que más allá de lo que pudo haber sido como futbolista, "el orgullo más grande que tengo es ser buena persona".

También reconoció que cuando llegan situaciones complicadas en la vida aprendió a no hacerse problemas por cosas menores: "Uno mira para atrás y dice ya no me voy a hacer mala sangre por nada más. Comparado con estas cosas no hay nada. Tomo la vida de otra forma. Hoy me chupa un h... todo".