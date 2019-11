Desaparecieron los restos del avión en el que murió Emiliano Sala

La familia del futbolista argentino Emiliano Sala intentó recuperar los restos del fuselaje del avión donde fallecieron el delantero y el piloto pero se encontraron con que las partes del aparato siniestrado no se hallaban en la misma ubicación donde apareció el cadáver del jugador.

Según se publica hoy, el representante de la familia Matthew Reeve, explicó que "La familia no está de acuerdo con la decisión de no salvar el fuselaje. Los restos de la aeronave ya no están presentes cerca de la ubicación y es posible que algunos otros no permanezcan en su lugar por mucho tiempo", explicó, según "Sky Sports".

Vale destacar que frente a la negativa de la División de Investigación de Accidentes que decidió no hacerlo, la familia actuó por su cuenta para sacar los restos del avión del Canal de la Mancha (los restos del avión aparecieron a 67 metros bajo el nivel del mar), pero se encontraron con esta desagradable noticia.