Reapareció Carrascosa y habló en público sobre la escena del crimen de María Marta

En el BAN! Festival Internacional de Novela Policial, sucedió algo inesperado: durante una charla sobre el caso García Belsunce, se sentó en la platea Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta. Escuchó la exposición, que hacia el final tiene un espacio para las preguntas y pidió la palabra para hablar sobre el hermano de su mujer y la escena del crimen.

La reaparición del viudo, por primera vez en público, se produjo el martes 5, en la presentación a cargo de la periodista platense María Helena Ripetta, especializada en temas policiales y de violencia de género. “En mi muro de Facebook había puesto iba a hablar sobre la construcción mediática y judicial en los casos policiales, tomando como ejemplo el crimen de María Marta García Belsunce, cometido en su casa del country Carmel en Pilar el 27 de octubre de 2002. Poco después, por privado, Carrascosa a quien he entrevistado muchas veces, me dijo que por ahí iba, pero no creí que realmente lo hiciera. Estaba frente a la capilla del Centro Cultural Recoleta donde se está realizando el BAN!, faltaban unos minutos para las 19, la hora en la que me tocaba a mi exponer. Miraba mi celular cuando escucho que alguien me saluda. Levanté la vista y para mi sorpresa era Carrascosa”, recordó la periodista.

El viudo fue condenado por el Tribunal Oral por el encubrimiento y absuelto por el homicidio, luego condenado por Casación por el crimen de su mujer, por lo que estuvo siete años y medio preso, hasta que fue absuelto por la Corte en 2016.

Ripetta contó que le propuso subir al escenario y e hombre dijo que sólo estaba para escuchar. Así las cosas, la periodista se encaminó hacia la sala de exposiciones y cuando estaba a punto de hablar advirtió que, efectivamente, Carrascosa escucharía sus argumentos. “Mientras me acomodaba me di cuenta que había dejado la libreta con el punteo de la charla en el bar en que había tomado un café. En ese momento se ubicó en los últimos asientos sin que nadie lo reconociera”.

En ese contexto se iba a desarrollar la propuesta que avanzaría en relación con la “condena social” en un caso judicial.

La charla se desarrolló tal como estaba prevista, con detalles sobre el expediente judicial y elementos que no figuran allí pero, a juicio de la periodista, forman parte de un mito sobre esa causa.

Luego de esa exposición se abrió el espacio a las preguntas y un asistente preguntó sobre Horacio García Belsunce, hermano de la víctima y condenado por encubrimiento. Carrascosa se movió en su butaca le dijo a la expositora que lo disculpe pero que esa respuesta la tenía que dar él.

“Entonces yo le digo a la gente que Carlos Carrascosa estaba en la sala y vi como todas las cabezas, casi al mismo tiempo, se daban vuelta para mirarlo. Tuve la sensación hasta de escuchar el sonido de la sorpresa como si fuera una película. El viudo le respondió al señor sobre la personalidad de su cuñado. Y después dijo que quería decir algo que solamente él o alguien que hubiera pasado por una situación como la suya podría explicar”, relató la periodista.

“Nadie puede imaginar el shock que significa vivir la escena que yo viví, volver a tu casa y encontrar a tu esposa muerta”, indicó el viudo.

La gente lo escuchaba en silencio. Carrascosa no había estado nunca en un evento publico. Recordó que “no entendía nada” aquella tarde, que llegó la masajista de María Marta, Beatriz Michelini y le dijo que llamara a su cuñado Guillermo Bártoli vecino del Carmel.

“En ese estado cometí el primer error, que fue llamar a mi cuñado antes que al médico. Después se terminó convirtiendo en el caso de los mil errores”, sostuvo ante la gente.

“El objetivo de mi vida es saber quién mató a María (así llama a su esposa)”, sostuvo.

El juicio contra Nicolás Pachelo, ex vecino del country y dos ex vigiladores será en agosto del año que viene. Los tiempos del BAN ! son estrictos. Así que uno de los organizadores intervino para decir que había que finalizar. Antes, Carrascosa adelantó que el año que viene publicará su libro.