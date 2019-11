Absuelto, pidió seguir con tobillera

En la extendida lista de denuncias y procesos contra Lucas Grippo (29), su ex pareja, Melina Cruz (29), sumó un nuevo contraste en la búsqueda de amparo judicial ante lo que describió como un infierno de siete años de violencia de género.

El Tribunal en lo Correccional Nº 2 de La Plata, a cargo del juez Eduardo Eskenazi, absolvió ayer a Grippo de tres imputaciones por amenazas en el marco de un proceso en el que la fiscal María Claudia Cendoya desistió de realizar una acusación.

Es el segundo revés, en pocas semanas, al planteo general de Cruz contra el hombre con quien engendró una hija pero luego tuvo una relación tortuosa, que ella denunció cargada de violencia.

A fines de octubre, tras pasar 59 días detenido en una causa iniciada con una denuncia de la mujer (un ataque con una trincheta que le lesionó el cuello), la Cámara de Apelaciones platense dispuso la falta de mérito y la inmediata liberación del joven, empleado municipal y docente universitario.

En contrapartida, según informó el abogado Ricardo Callabá, defensor de Grippo, el tribunal “dio curso” a su pedido de investigar a Cruz por realizar denuncias falsas y a una familiar de la mujer por el delito de falso testimonio.

Según contaron fuentes del caso, aún hay denuncias en curso contra Grippo. Sin embargo, el joven se mostró confiado en que todo se resolverá en la dirección que se vio hasta el momento.

Cruz cuestionó al Tribunal: “Lamentablemente el juicio estaba arreglado. La fiscal está para acusar y en ningún momento lo sentimos ninguna de las personas que presenciamos” el proceso.

Por su parte, Grippo consideró que el fallo marcará el rumbo de todas las causas restantes. Incluso en las que él denuncia a su ex: “Se terminaron siete años de persecución constante por falsas denuncias de Melina Cruz y su familia. Me hicieron vivir un calvario que no le deseo a nadie. Mucho menos, pasar dos meses detenido de una manera injustificada, como me hicieron vivir”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que “hay un montón de mujeres que sufren violencia de género, pero éste no es el caso”.

Aún con la sentencia favorable, el hombre pidió mantener la tobillera electrónica que marca una zona de restricción a los acercamientos con Cruz.