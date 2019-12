El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar la Emergencia Económica

La Cámara de Diputados se apresta a sancionar la próxima semana el proyecto de ley de emergencia económica, que permitirá al gobierno nacional reformular partidas del presupuesto, modificar alícuotas de impuestos, y reformas del sistema cambiario o bancario, sin necesidad de enviar los respectivos proyectos al Congreso Nacional,



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó hoy que el gobierno convocará en los próximos días a sesiones extraordinarias para debatir las leyes de Emergencia Económica y Sanitaria.



Fuentes parlamentarias señalaron que el gobierno enviará el próximo lunes la ley de Emergencia Económica, con el fin de emitir el martes el respectivo dictamen de comisión, y así el miércoles poder aprobar el despacho en el recinto de sesiones.



Previo al plenario de las comisiones se realizará una sesión especial para que asuman los diputados que reemplazarán a la veintena de legisladores que presentaron su renuncia para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo Nacional o de alguna de las provincias, o en el Senado.



Esa sesión se iba a realizar mañana pero se decidió postergarla hasta el martes ya que aún el gobierno no convocó a sesiones extraordinarias y lo hará en los próximos días, según adelantó hoy el jefe de Gabinete Cafiero, en un reportaje con Radio "La Red".



La ley de Emergencia Económica, Social y Cambiaria estuvo vigente entre enero del 2002 y diciembre del 2017, y le permitía al Poder Ejecutivo poder reformular partidas del presupuesto sin atenerse a las restricciones que existen en la ley de Administración Financiera, reformas en el sistema cambiario, bancario, de tarifas y de los contratos con empresas concesionarias.



Esta ley le permitirá adecuar todas las partidas del presupuesto 2019 que el presidente Alberto Fernández prorrogará a fin de año, ya que decidió no debatir el proyecto enviado por el gobierno saliente, y enviar otro entre marzo y abril.



La ley de Emergencia le permitirá modificar las partidas por medio de decretos de Necesidad y Urgencia sin pedir autorización al Congreso, hasta que se apruebe el Presupuesto 2020.



La ley sancionada en el 2002 durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde -tras la renuncia del radical Fernando de la Rúa y en medio de una profunda crisis política, económica y social- establecía que el gobierno podía modificar el sistema cambiario, impositivo, y bancario, y también disponer las tarifas sin recurrir a las Audiencias Públicas.



De todos modos, hasta ahora el gobierno no especificó que tenor tendrá el nuevo proyecto de emergencia económica que enviará el próximo lunes al Congreso Nacional.



Además, el Poder Ejecutivo Nacional girará también a la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia sanitaria, como anunció el presidente Alberto Fernández, al pronunciar su discurso ante la Asamblea Legislativa.



El presidente anunció que se va "declarar la emergencia sanitaria para que las argentinas y los argentinos vuelvan a tener derecho a una atención de salud oportuna y de calidad".



En ese sentido, el jefe de Estado dijo que "se atenderá la salud de los argentinos a través del Ministerio que alguna vez degradaron. La desatención que en estos años ha padecido la salud en Argentina está a la vista".



Al respecto, Fernández destacó que "enfermedades que creíamos desterradas han vuelto a aparecer entre nosotros".