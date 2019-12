Evo Morales llegó a la Argentina y se quedará en condición de refugiado

El ex presidente de Bolivia Evo Morales arribó hace instantes a la Argentina y se quedará en el país en calidad de refugiado, confirmó el canciller Felipe Solá.

"Acaba de llegar a Ezeiza, entiendo que junto al ex vicepresidente Alvaro García Linera y una ex ministra que viene con ellos", señaló Solá en declaraciones a la prensa.

El titular de Cancillería dijo que Evo "viene para quedarse, supongo. Lo hace bajo la condición de refugiado, cesa la condición de asilo cuando tienen la de refugiado, que se la da el ministerio del Interior".

Respecto precisamente sobre que el ex mandatario permanezca como refugiado, Solá aclaró que "nosotros queremos que las condiciones en las que está tengan un reglamento, que fija una serie de pautas, como por ejemplo el domicilio".

Solá indicó que el Gobierno quiere "el compromiso de Evo Morales de no hacer declaraciones políticas" durante su permanencia en Argentina: "El grado de libertad es una cosa y el grado de compromiso político es otra".

Respecto de su venida a la Argentina tras estar asilado en México, el canciller indicó que Evo "se siente mejor acá porque sus dos hijos están acá, pero esto comenzó hace más de un mes cuando nos dimos cuenta que si no nos ocupábamos de él podía correr peligro su vida".

Consultado sobre si el flamante Gobierno de Alberto Fernández reconocía al de Bolivia, el canciller dijo que "no, pero hacemos votos para que las elecciones lleguen lo antes posible. Yo diría que es un gobierno de facto".

Además, dijo que no está previsto que pueda haber hoy un contacto personal entre el presidente Alberto Fernández aunque no descartó que sea telefónico, al tiempo que por el momento dijo que no solicitó custodia.