Pusineri: “Me encantaría dirigir al Rojo”

Lucas Pusineri es uno de los nombres que figura en la lista de posibles candidatos a dirigir Independiente, en caso de que Fernando Berón no continúe en el cargo.

Desde Colombia, el ex volante del Rojo enfatizó que “nadie me llamó de Independiente”. “Los directivos de Deportivo Cali me insisten en que siga. Todavía estoy analizando qué hacer”. Al mismo tiempo dejó entrever el deseo de dirigir al Rojo. “Es un deseo que me llamen. Uno mostró trabajo y le fue bien”.