El paquete de medidas económicas del Gobierno

La declaración de las emergencias económica, social y sanitaria; el regreso del impuesto para las compras en dólares; la autorización al Gobierno para reordenar partidas, y así otorgar aumentos excepcionales a jubilados y estatales; reformas y exenciones impositivas serán los ejes de la ley de Solidaridad que ingresará hoy en Diputados. Otras medidas, como retenciones. Tarifas sin cambios, Precios Cuidados.

Dólares en el exterior

El gobierno nacional confirmó ayer aplicará un impuesto del 30 por ciento para las compras en moneda extranjera. Entraría en el paquete de ley de la emergencia. También operaciones con medios electrónicos que impliquen pagos en divisa extranjera. También alcanzaría a los pasajes aéreos, hoteles y otros tipos de gastos con tarjeta.

Bienes Personales y Ganancias

El proyecto que enviará hoy al Ejecutivo a la Cámara baja incluye un aumento de las alícuotas en Bienes Personales. Aún no hay mayores precisiones pero Cafiero ya adelantó que se van a modificar algunas alícuotas pero que no se moverán los mínimos no imponibles. Sobre el impuesto a las Ganancias, por ahora aseguran que no sufrirá cambios.

Pacto fiscal e Ingresos brutos

En las provincias hay preocupación por la desaceleración de los ingresos impositivos y pondría el foco en un ajuste en Ingresos Brutos. Ayer trascendió que mañana martes Nación convocaría a los gobernadores para tratar el pacto fiscal firmado con la administración Macri, que se podría caer. Pero seguiría la baja en Ingresos Brutos por un año.

Retenciones al campo

Por decreto, el Gobierno eliminó la fórmula de fijar como derecho de exportación $4 por dólar exportado que estableció el gobierno de Macri para los cereales y otras materias primas, por lo que la soja en principio, quedaría en 30% (18% más 12%). Otros productos pagarán 9% y algunos quedarán en $3 por dólar, que hoy implica 5%. No descartan nuevas modificaciones.

Jubilaciones y planes sociales

En el paquete de leyes que serán enviadas al Congreso para tratar en las sesiones extraordinarias se encuentra el pedido de autorización para el reacomodamiento de partidas y de esta manera otorgarles subas excepcionales a los jubilados de la ANSeS (por ahora no se habla del cambio de la fórmula) y beneficiarios de planes sociales. Buscan subir el sueldo mínimo y acordar mejoras a privados.

Tarifas

No está en los planes del gobierno de Alberto Fernández por el momento el aumento en las tarifas de los servicios públicos, según confirmó su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Abrirían negociaciones con las empresas, principalmente, de luz y gas. En la Provincia, el gobernador Kicillof ya suspendió la suba en el suministro de energía eléctrica desde enero.

Precios Cuidados

El gobierno nacional sigue negociando con empresarios y supermercadistas para conformar una nueva lista de Precios Cuidados, que regiría desde el primer día del año próximo y que incluiría más productos de primera necesidad y de primera línea. También espera cerrar esta semana un paquete de artículos (entre 6 ó 7) para la mesa navideña y de fin de año.