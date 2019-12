"Ojalá hubiera continuado vivo, debería estar pagando las consecuencias", dijo el abogado en la causa contra Lorenzo

El abogado querellante en la causa contra el cura Eduardo Lorenzo, quien se suicidó anoche y estaba acusado de abusos sexuales, Juan Pablo Gallego, opinó hoy que con su muerte "muchos descansan porque si la causa avanzaba, había toda una red que lo protegía", a la vez que cuestionó el comunicado emitido hoy por el Arzobispado de La Plata.



Gallego apuntó. "No celebro la muerte de nadie, pero esta persona vivía en el descontrol, entraba y salía del país con menores, este hombre amanecía entre alcohol y vicios y era sabido por todos sobre todo por sus superiores que lo protegían".



En esa línea, dijo que "ojalá hubiera continuado vivo" y que lo mató "el encubrimiento porque dejó de ser útil, pero debería estar pagando las consecuencias".



Anoche, Lorenzo se suicidó de un disparo en un inmueble de la calle 4, entre 49 y 50 de La Plata, en donde está la oficina de Caritas donde residía, informó la Policía.



El cuerpo del cura "fue encontrado tendido en el suelo, con posibles manchas hemáticas y, a un costado, un arma de fuego", detalla el parte policial.



Para el abogado, su muerte es "un alivio para los cómplices" y señaló que "resultó en una despedida heroica del Arzobispado", al referirse a la carta publicada hoy por el Arzobispo de la ciudad de La Plata, Víctor Manuel Fernández.



En la misiva, dirigida a los fieles el arzobispo remarcó que Lorenzo "se quitó la vida después de largos meses de enorme tensión y sufrimiento", por lo además pidió a los católicos "unirnos en oración por él para que el Dios de la vida lo reciba en el amor infinito".



"El mismo Señor nos ayudará a comprender algo en medio de este misterio oscuro, y nos enseñará algo aún a través de este dolor. Los abrazo a todos con afecto en Cristo", planteó Fernández.



La jueza Marcela Garmendia había librado ayer una orden de detención contra el sacerdote por los cinco casos de abusos pero un recurso de eximición de prisión presentado por su defensa evitó su arresto, lo que fue calificado como "un escándalo" por Gallego.



El recurso había sido rechazado en primera instancia por la jueza pero la defensa del sacerdote apeló a la Cámara, por lo que no se había resuelto aún la detención.



"Cuando tomé la causa me encontró con una monstruosidad sin fin. Si algo había en las víctimas, era verdad", dijo el letrado.