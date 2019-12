Quién era Eduardo Lorenzo, el cura acusado de abusar sexualmente de menores en la Región

Hijo de un militar, Eduardo Lorenzo nació el 21 de enero de 1960, creció en el porteño barrio de Palermo Viejo y de chico tuvo una formación religiosa. Según él mismo contó, terminó un noviazgo con una joven de Chivilcoy para ingresar al Seminario y fue ordenado sacerdote en 1989 por monseñor Antonio Quarracino.

Desempeñó gran parte de su actividad religiosa en nuestra Región, la misma donde según las denuncias ante la Justicia platense abusó sexualmente de al menos cinco jóvenes entre 1990 y el 2008. Ese año, precisamente, fue la primera acusación en su contra de parte de un menor de edad alojado en el hogar para chicos "Leoncito", que dependía de la iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet, de donde era el párroco.

LEA TAMBIÉN Se quitó la vida el cura Lorenzo luego de que la Justicia pidiera su detención

Señalado como confesor del padre Julio César Grassi, condenado por pedofilia, en una oportunidad dijo que "una persona que es culpable de lo que se lo acusa a Grassi es un enfermo, un perverso", y dijo cuál era su sentimiento respecto de la detención de Grassi: "Siempre me duele cuando hay gente detenida, pero cuando es un sacerdote un poco más, porque soy cura, por la Iglesia y sobre todo por esta primavera que se llama Francisco. Si bien se lo acompaña como a cualquier hermano, no voy a negar que en lo personal se me mueve todo. Tendríamos que ser un gremio que da el ejemplo, pero la fragilidad humana es así: nada de lo humano nos es ajeno".

Cuando formuló esas declaraciones, en 2013, Lorenzo ya había sido denunciado, pero la canónica no avanzó y la penal fue archivada en sólo cuatro meses, en plena feria judicial del 2009.

En la década del ´90 estuvo al frente de un grupo scout de la iglesia Rosa Mística, en Berisso. Luego fue derivado a la parroquia San Benito, en Olmos. Entre 2001 y 2002 trabajó en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, donde se registraron al menos tres de los acusados de abuso denunciados ante la Justicia. A partir de 2007 ejerció como párroco de Gonnet hasta el 11 de noviembre, cuando se hizo efectivo el pedido de licencia solicitado al arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, quien en alguna oportunidad lo acompañó en la celebración de una misa.

Cercano a algunos clubes de rugby de la Ciudad, también se desempeñó como capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense. En su última misa celebrada en Gonnet contó con la adhesión de la comunidad religiosa de la parroquia, aunque también hubo muestras de repudio. Para ese entonces, ya eran cuatro las víctimas que había denunciado ante la Justicia haber sido abusados sexualmente por Lorenzo.

Recién este año la defensa de quien lo denunciara por primera vez logró que la causa fuera reabierta. Y como si hubiera sido un disparador, comenzaron a conocerse más casos de jóvenes, todos menores de edad, que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales, algunos en un departamento próximo a la Parroquia de Lourdes, en 18 entre 39 y 40, siempre siguiendo el mismo patrón. El modus operandi denunciado revela que “Lorenzo hacia untar su miembro viril con mermelada de rosa mosqueta como paso previo a acceder carnalmente a sus víctimas”, señaló oportunamente el abogado Juan Pablo Gallego.

Así, en el mes de julio Julián Bartoli brindó una conferencia de prensa en la que detalló, después de haberlo hecho ante la fiscal Ana Medina, a causa de la investigación, cómo habían sido esos abusos cuando tenía apenas 13 años. Entre la primera denuncia y la de Bartoli hubo otro joven que denunció haber presenciado abusos cuando Lorenzo cumplía funciones sacerdotes en Olmos. Hacia finales de julio, la querella solicitó el pedido de detención a la jueza Marcela Garmendia.

Al testimonio de Bartoli se le sumó la de otro hombre de 35 años, quien también brindó los pormenores de cómo fueron los abusos entre 2002 y 2003, la misma época en la que Bartoli denunció fueron los abusos, mientras que en los primeros días de diciembre se difundió la quinta víctima.

El pasado 1° de diciembre, el Arzobispado de La Plata negó haber interferido en la investigación por presuntos delitos de abusos y corrupción de menores contra Lorenzo, aunque reconoció haber enviado una carta a uno de los denunciantes, instándolo a evitar "un constante ataque mediático" hacia la Iglesia.

La semana pasada se conoció el informe psicológico de la Oficina Pericial Forense bonaerense en la que se destaca que Lorenzo tiene "rasgos psicopáticos, perversos, narcisistas y obsesivos”. En otro pasaje, el informe afirma que “el único modo en que Lorenzo se vincula es desde la asimetría, de modo obsesivo y de control”, y que “transmite una imagen grandilocuente de sí mismo que engrandezca su autoestima. No siente culpa, ni angustia. La hostilidad siempre está en el afuera”.

Ayer, la juez Garmendia ordenó su detención, la cual no llegó a hacerse efectiva ante la apelación presentada por la defensa y porque horas más tarde Lorenzo fue encontrado sin vida.