Tiene 10 años, perdió la visión y la premiaron por su libro

Victoria Amante está en la panza de su mamá, no conoce el mundo que le espera al nacer, pero, de poder elegir, seguramente desearía que se parezca un poco al de esas historias que le lee su madre y que, cuando nazca, nunca dejará de contarle. Más aún: ella misma, al crecer, pedirá que esa ventana no se cierre nunca, querrá contar su propia aventura, saltar con los ojos de la imaginación la barrera que le impondrá la ceguera. Soñará con tener su propio libro, lo escribirá a los siete años y la premiarán a los diez.

Por su “esfuerzo para alcanzar su meta” y por tratarse de una obra que “comunica desde el amor”, Vicky -como la llaman sus papás y amigos- recibió el sábado pasado el premio internacional Arcángel San Gabriel, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Centro Cultural La Estrada, de la ciudad de Buenos Aires. Allí también fueron reconocidas la escritora platense Alcira Cufré y la directora de la Primaria Nº 55 -Juan Vucetich-, Alejandra Cabrese, quienes acompañaron durante todo el proceso creativo a la alumna, que cursa 4º grado con un proyecto pedagógico de inclusión elaborado en conjunto con la Escuela Especial Nº 515.

A sus papás y docentes, el orgullo no les entra en el cuerpo. La pequeña escritora, en cambio, acepta el lauro con humildad y hasta pone en duda el merecimiento. No se la cree: “Lo único que puedo decir yo es que es lindo que me lo hayan dado, pero no estoy segura de que mi libro sea para tanto”, le dice a EL DIA en un tono que es casi un susurro.

El cuento largo por el que fue premiada se titula “La liga de detectives” y en él aparecen el barrio de la estudiante, sus compañeros, ella misma: en el Parque San Martín -cerca de donde vive-, desaparece un niño. Entonces, Sara, una de la protagonistas, se pone al frente de un grupo de sabuesos para resolver el caso. “Está basado en mis amigos de la vida real y Sara tiene mucho de mí, así que yo realmente me puedo familiarizar con ese cuento”, explica Vicky, que dice que se inspiró en los relatos de Norma Huidobro que siempre le lee su mamá, especialmente en “Los casos de Anita Demare”.

Fue en primer grado, apenas se inició en la escuela de calle 62 entre 27 y 28, y poco después de perder la vista por un severo cuadro de salud, cuando la alumna le dijo a su mamá, Malvina Salto, que quería escribir un libro. Entonces, comenzó una cadena de nobles voluntades: la directora de la Primaria Nº 55 articuló la visita de Victoria al café literario de la biblioteca López Merino y luego estableció el puente con Cufré, quien se ofreció como madrina literaria para pulir el texto que la niña le fue dictando a su madre. “Siento que militamos por un sueño, que trabajamos para cumplirlo poniendo el amor al servicio del talento de ella. Demostramos que ninguna causa es imposible si se ponen ganas”, dice Calabrase sobre el proyecto, coronado con ilustraciones de una prima de la pequeña autora y con la edición solidaria de mil ejemplares realizada en una imprenta de Lomas de Zamora.

Sanar el dolor

Sobre el galardón recibido, Malvina lo destaca como un reconocimiento “a alguien que tiene una capacidad infinita de amar, que pese a lo que le pasó ama la vida por sobre todas las cosas y que, a través de un libro, quiso sanar su dolor”. Valga como muestra de ese sentimiento sin medidas el lema que Vicky pidió incluir especialmente en la última página de su obra, por fuera de la trama y ajeno a toda ficción: “Donar órganos salva vidas”. Dar ese mensaje “era muy importante para mí”, agrega la alumna con total convicción.

Malvina Salto, mamá de victoria

“Ella es una luchadora de la vida”, enfatiza la directora de la 55, donde 24 de sus 434 estudiantes son niños con distintas discapacidades, integrados en articulación con escuelas especiales. Calabrese se muestra “enormemente satisfecha de acompañar a una chica como Vicky que ha tenido tantos escollos, a la que le abrimos el corazón desde el primer momento, después de haber sido rechazada de varias escuelas”, mientras advierte que cada año son varias las familias que “llegan a la escuela llorando porque no encuentran lugar en otros colegios. Si eso ocurre quiere decir que algo estamos haciendo mal como sociedad”.

En la Ciudad, los alumnos integrados son 1.902, menos de la mitad del total de estudiantes con discapacidad. Y en territorio bonaerense son 49.500, el 54 por ciento de los casi 92.000 chicos discapacitados, según los últimos datos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Malvina admite que le fue “muy difícil encontrar un colegio común que aceptara a nuestra hija, los docentes no están preparados para contener a una niña con ceguera. Por eso estamos tan felices con el recibimiento que tuvimos en la Vucetich, donde la aman y la contienen”, mientras advierte sobre otra cuestión: la “escasa” oferta de obras en braile que hay en las librerías. Esa carencia, sin embargo, ha servido para fortalecer el vínculo entre madre e hija: “A ella le encanta que le lea y yo amo los libros. Le leo desde que estaba embarazada y cada mes, ni bien cobro el sueldo, le compro un libro nuevo”.

Su papá Andrés también destaca a Malvina por haberle acercado a su hija las fuentes de inspiración que “le han dado una imaginación increíble. Yo estoy muy emocionado, muy feliz por la forma en la que se ha superado”.

Pero, lejos de conformarse con su libro y premio en manos, Victoria ya piensa en más proyectos. Dice, por ejemplo, que tiene “unas cuantas ideas” para un nuevo libro que, se descuenta, contará con la tutela de las instituciones educativas en las que estudia. Que continuará por el camino de la literatura que le abrió su madre -“creo que nunca pararemos de leer”-. Y que espera regresar al colegio, al que no asiste desde mediados de este año, cuando debió volver a ser intervenida en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. “Esa fue una operación que duró diez horas y en la que el Dr. Marcelo Dagustini y su equipo hicieron magia, porque la evolución de Vicky fue muy buena”, destaca la mamá, segura de que en marzo del año próximo la alumna podrá reincorporarse sin problemas en la Vucetich, la escuela en la que cosechó los primeros frutos de un sueño literario que recién comienza.

