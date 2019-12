Qué significa para la Iglesia

El especialista en Derecho Canónico Mauricio Landra explicó que “en los últimos 40 años” la Iglesia modificó su postura respecto al suicidio, que antes era “renunciar a la salvación de Jesús” y ahora considera que pueden gozar del paraíso eterno aún las personas que se quitan la vida, a las que ya no les niega el “rezo de responsos, exequias o una oración en el velorio”.

“Ayudados por ciencias sociales y humanas como la psicología, la respuesta de la Iglesia cuando una persona se quita la vida -sea sacerdote o no- es que cuando realiza este tipo de actos la persona internamente no es totalmente libre y por lo tanto, voluntario”, dijo el sacerdote y ex decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA.

“Es un pecado pero no hay una responsabilidad completa de la persona porque no es un acto libre y voluntario”, agregó.

Landra aseguró que el suicidio “antes era signo de renunciar a la salvación de Jesús, es decir, se negaba a recibir ese regalo, y quienes morían de esta forma no pasaban por la Iglesia, no había responso ni exequias. Ahora, cuando quien se suicida es una persona consagrada, es decir un sacerdote o una monja, la situación no difiere de cualquier otro fiel”.