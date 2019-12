“No voy a ser candidato en Bolivia pero tengo derecho a hacer política”

El ex presidente boliviano Evo Morales se mostró “convencido” ayer en Buenos Aires de que el partido que lidera, el Movimiento al Socialismo (MAS), será el próximo ganador en las elecciones de Bolivia.

“Estoy convencido de que vamos a ganar las próximas elecciones. No voy a ser candidato pero tengo derecho a hacer política”, afirmó el ex mandatario en una rueda de prensa, sin especificar quién será el candidato de su fuerza, aunque entre las posibilidades mencionó a dirigentes como Adriana Salvatierra o Andrónico Rodríguez.

Precisamente, Morales inició el último fin de semana la campaña de su partido, al reaparecer en público en el barrio porteño de Liniers, uno de los lugares de residencia de la numerosa colectividad boliviana. Luego se reunió con el presidente Alberto Fernández y con Cristina Kirchner, su vice.

“Mi obligación ahora que no soy candidato, ahora que no soy presidente es que pueda acompañar a candidatas o candidatos para que puedan ganar las elecciones”, precisó el ex mandatario de la etnia aymara, quien llegó a Buenos Aires el 12 de diciembre tras una breve estancia en México y Cuba.

Evo Morales renunció el pasado 10 de noviembre a la presidencia de Bolivia, después de dos semanas de intensas y violentas protestas callejeras derivadas de los resultados cuestionados en las elecciones generales del 20 de octubre, cuando iba por su cuarto mandato. Su salida del poder se vio forzada cuando las fuerzas armadas y la policía le retiraron su apoyo.

Inicialmente se exilió en México, pero tras un fugaz viaje a Cuba se trasladó a Argentina, donde el gobierno de Alberto Fernández le concedió el estatus de refugiado.

Argentina no reconoce al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, quien llamó a elecciones en Bolivia.

Morales pidió una misión internacional que garantice elecciones libres y transparentes, pero varias veces fue muy crítico con la OEA y su secretario general, Luis Almagro, a quien acusó también de las “muertes” registradas en Bolivia.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA en Bolivia concluyó en su informe que hubo “manipulación dolosa” de los pasados comicios y señaló la imposibilidad de validar los resultados que favorecieron a Morales. También denunció la “parcialidad de la autoridad electoral”.

En tanto, en la primera alusión directa a la mandataria boliviana interina, el presidente Donald Trump escribió ayer en Twitter: “Apoyamos a Jeanine Áñez en Bolivia mientras trabaja para garantizar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres”. Asimismo, Trump denunció la violencia provocada en Bolivia desde dentro y “desde lejos”. (AFP y EFE)