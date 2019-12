Los memes del gol de CR7 que desafió a la gravedad 

Ayer, Juventus derrotó 2-1 a Sampdoria por la Serie A de Italia, en un partido que quedó en boca de todos no sólo por el triunfo de la Vecchia Signora que lo afirma en la punta sino también por el gol que convirtió Cristiano Ronaldo.

El portugués se convirtió en uno de los temas más comentados a nivel mundial por elevarse 71 centímetros sobre el césped para conectar un cabezazo que terminó dentro del arco defendido por Audero y que le dio el triunfo a su equipo.

Tras el golazo en las redes sociales se generó una revolución. Las comparaciones y los memes. Primero, con Michael Jordan, por la capacidad para sostenerse en el aire que tenía la estrella de los Chicago Bulls. Luego, con el mismísimo Superman.

Al término del partido, un periodista de “Sky Sports”, le informó que al momento de conectar el disparo había alcanzado una altura de 2,56 metros, una marca que CR7 no pudo creer: se despegó del suelo 71 centímetros.

¿Un ave? 🦅 ¿Un avión? ✈️



Cristiano Ronaldo se elevó 71 centímetros y alcanzó una altura de 2,56 metros (además se mantuvo en el aire un segundo y medio).



¿Cómo describirías este gesto técnico? 😱pic.twitter.com/wGqapzN2ab — The Coaches' Voice en español (@CoachesVoice_es) 19 de diciembre de 2019

“¿En serio llegué a los 2,56 metros? No lo sabía (...) Fue un buen gol y me complace haber ayudado a mi equipo con tres puntos más”, reconoció la figura bianconera sobre el gol que le dio la victoria y el liderato a la Juventus.

En tanto, en las últimas horas, su ex compañero Mehdi Benatia reveló una anécdota de la necesidad que tiene CR7 de mantenerse en forma.

“En un partido ante Atalanta en Bergamo los dos fuimos suplentes porque a los tres días íbamos a jugar otro encuentro y el entrenador quiso hacer rotaciones. Cuando estábamos en el autobús de regreso, Cristiano me dijo: ‘¿Qué vas a hacer ahora?’. Yo le contesté: ‘Son las once de la noche. Me voy a casa. ¿Por qué?’. Y él me dijo: ‘¿Vamos a hacer algo de ejercicio en el gimnasio? No sudé y lo necesito. ¿Vienes?’”, contó Benatia.

Aparentemente esta parece ser la receta para que a los 35 años Cristiano continúe jugando a un altísimo nivel.