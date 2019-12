En redes sociales acusan a J.K. Rowling de transfóbica por un tuit

La famosa escritora británica J.K. Rowling, creadora de la saga literaria de Harry Potter, fue acusada de "transfóbica" en las redes sociales por publicar un tuit en el que defiende públicamente a Maya Forstater, una investigadora que fue despedida por cuestionar la identidad de género.

"Vístete como quieras. Llámate como quieras. Acuéstate con cualquier adulto de forma consentida. Vive tu vida lo mejor posible en paz y a salvo. ¿Pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es real? #YoEstoyConMaya", escribió hoy J.K Rowling en su red social Twitter.

