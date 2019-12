Cómo dos canales de TV transmitieron la indagatoria a Cristina, pese a la prohibición judicial

La previa a la indagatoria a Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública estuvo marcada por una disputa: la transmisión televisiva. Mientras la vicepresidente electa pedía que los canales pudieran transmitir en vivo su declaración, desde la justicia se la negaron. Incluso la indagada hizo su pedido en la Justicia, mediante un escrito de su abogado, insistiendo con su reclamo. Pero no pudo ser.

Lo cierto es que dos canales de noticias se las ingeniaron para que la indagatoria pueda ser vista por su público pese a la restricción impuesta por el Tribunal Oral Federal N°2. ¿Cómo lo hicieron?

Tanto Crónica TV como C5N se las ingeniaron para tener en sus pantallas a la ex presidenta declarando en vivo en el juicio en la que se la investiga por el redireccionamiento de fondos para las obras públicas. Es cierto que fueron algunos minutos, que alcanzaron para poder escuchar parte de sus dichos. Como sí estaba permitido el ingreso de periodistas a una sala de prensa en los tribunales de Comodoro Py, desde allí pudieron tomar las imágenes de un televisor como así también el sonido ambiente.

Si bien no se escuchaba con claridad, sí pudieron recabarse algunas de las fuertes frases de Cristina frente al Tribunal que la investiga.

Por otro lado, el gobernador electo por Buenos Aires, Axel Kicillof, el dirigente social Juan Grabois, el sindicalista Hugo Yasky y varios dirigentes del Frente de Todos reclamaron que la declaración indagatoria sea televisada, a través del hashtag de Twitter #QueremosVerACristina (que se volvió primera tendencia en Argentina durante la mañana), mientras se realizaba la audiencia.



El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseveró: "Durante años la acusaron y difamaron. Hoy los jueces no dejan que se transmita su declaración. Se nota mucho. No es justicia, es persecución". En esa línea, la diputada nacional electa Luana Volnovich planteó que "la persiguieron, acusaron y difamaron. Hoy los jueces no dejan que se transmita su declaración. ¿A qué le tienen miedo? ¿A quién buscan proteger?".

La intendenta electa de Quilmes, Mayra Mendoza por su parte, realizó una serie de tuits al respecto, como el que se pregunta: "¿Qué pasaría si durante un gobierno peronista un opositor fuese a juicio y no se permitiera ver su declaración? ¿Qué se estaría diciendo si esto que le hacen hoy a CFK sucediera con un opositor en un país gobernado por 'populistas'?". El dirigente social Juan Grabois preguntó: "Si es un juicio oral y público, si Comodoro Pigs (sic) no tiene nada que ocultar, si dicen defender la transparencia ¿por qué no nos dejan escuchar a Cristina?", y luego reclamó: "Basta de oscurantismo judicial".

Eduardo "Wado" de Pedro, de quien se dice que será el ministro de Interior del presidente electo Alberto Fernández, dijo: "Cristina está declarando en este momento, desbaratando una a una las falsas acusaciones sin pruebas que le imputaron. Pero no dejan que la escuches. Eso es persecución, eso es lawfare". Agustín Rossi, otro de los dirigentes que suenan para ocupar un lugar en el gobierno del presidente electo, se preguntó: "¿Tanto miedo tienen que el pueblo conozca la verdad? En estos años hemos visto una persecución judicial y mediática hacia Cristina como pocas veces una dirigente política ha sufrido. Hoy queremos escuchar la verdad".

La vicegobernadora electa por Buenos Aires, Verónica Magario, sostuvo: "Hoy Cristina Fernández de Kirchner presenta su defensa y no dejan que se transmita su televisación. #QueremosVerACristina porque después de tantas persecuciones necesitamos que su voz se escuche....". En tanto, el sindicalista Hugo Yasky, aseveró: "La vergonzosa justicia argentina nuevamente hace un circo de si misma. Si no tienen nada que esconder, dejen ver a Cristina!".