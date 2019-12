Denuncian ataque a balazos a la casa de un dirigente sindical de Berisso

Una facción sindicalista opuesta a la conducción del gremio de petroleros SUPeH (Federación Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos) denunció hoy que uno de sus dirigentes, Emmanuel López González, sufrió una balacera en su casa en Berisso mientras él y su familia descansaban.

Los denunciantes, identificados con la agrupación sindical petrolera "11 de Agosto", afirmaron que en horas de la madrugada sujetos atacaron a balazos la propiedad y el auto del López González, mientras este y sus hijas dormitaban en sus respectivas habitaciones.

En torno a lo denunciado, atribuyeron el ataque a un grupo que responde a la dirección del gremio.

En el comunicado con el que salieron a realizar la denuncia enfatizaron que "este acto de violencia sólo puede ser atribuido a quienes muestran la hilacha que no se bancan el pensamiento crítico , que no se bancan que hay otro grupo de trabajadores petroleros que pensamos diferente y decimos lo que hacemos y no necesitamos de las balas para atrincherarnos a ningún cargo, nosotros venimos a refundar el SUPeH para todos, les guste o no a quienes cobardemente se meten con los laburantes y sus familias".

"Qué poco nos conocen, los compañeros y compañeras que hemos decidido organizarnos para ganar las próximas elecciones en el SUPeH estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, se trata de recuperar el sindicato para todos los trabajadores y de esa lucha no nos mueve nada ni nadie, agradecemos el acompañamiento de los y las trabajadoras de YPF y emprendimientos por la solidaridad y el acompañamiento, juntos somos fuertes y unidos invencibles, más temprano que tarde venceremos", manifestaron.