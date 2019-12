“Tenemos muchas ganas de ganar y vamos a salir con todo en el segundo partido”

Las mujeres siguen abriendo la cancha. El primer episodio de la final del Torneo Clausura confirmó el crecimiento indetenible del básquet femenino. Platense y Gimnasia protagonizaron un partido apasionante que quedó en manos del Tricolor por 52 a 42. Mientras las Lobijas aspiran a igualar la serie en su casa, el Tense sueña con el título, algo que se le viene negando en los últimos campeonatos. ​“La mayoría de las veces llegamos a las finales y una sóla vez la pudimos ganar. Nos quedamos en la puerta y tenemos esa espina”​, expresó Sofía Rosso, una de las figuras de la noche.

El encuentro tuvo un marco espectacular con muchísimo público local y visitante que copó las tribunas del Julio Costa e hizo de la gran final una fiesta completa. Más allá de lo que sucedió dentro del rectángulo, todas las protagonistas disfrutaron la excelente convocatoria: “que el básquet femenino siga creciendo es algo a valorar. Gimnasia es un club grande y eso significa que trae gente. Está buenísimo que se nos empiecen a dar espacios”​.

Respecto al desarrollo del juego, la pivot reconoció que ​“el partido fue ajustado. Si bien ganamos, no lo hicimos por más de diez puntos, aunque siempre estuvimos al frente y eso significa mucho”​. Gimnasia está culminando su primera participación en el Torneo tras el regreso de la disciplina al club. El conjunto de Gabriel Ferrando completó una excelente campaña y dio el golpe ante Círculo Penitenciario en las semifinales. ​“Gimnasia es una mezcla de varios equipos con los que hemos jugado semifinales y finales. En parte las conocemos y en parte no”, ​expresó Rosso.

El Tense se impuso en la fase regular 57 a 33, aunque las Lobijas presentaron un equipo muy distinto al de anoche. ​“El equipo estaba incompleto y le ganamos muy cómodas. Sabíamos que este partido iba a ser distinto”​. En relación a la preparación, la jugadora de Platense contó que ​“en primer lugar, todas son buenas jugadoras y teníamos que estar atentas. Dos o tres son las que toman más decisiones y en ellas teníamos que enfocarnos un poco más, sin descuidar a las demás. Nosotras apostamos a defender muy fuerte y correr”



Rosso fue una de las goleadoras con 11 puntos al igual que Florencia Birge. Sobre la actuación de Platense, analizó: ​“jugamos mucho en el poste bajo. Pudimos generar por ahí; a veces es el día de las tiradoras y a veces no. En las semifinales nos llenamos de triples pero hoy no. Lo bueno es que tenemos recursos: gente que penetra, gente que tira, buenos postes. Eso suma un montón”​.

Patricio Valera es quien conduce un equipo acostumbrado a jugar instancias finales, aunque el título se le viene negando desde 2017. La última conquista fue en el Clausura 2016 donde se impuso al más ganador de los últimos años, Círculo Penitenciario. ​“No es el mismo equipo, hay incorporaciones que se sumaron perfecto. Tenemos muchas ganas de ganar y vamos a salir con todo en el segundo partido”​, dijo.



Palpitando el segundo cruce que tendrá como escenario el Polideportivo Victor Nethol, Rosso aseguró que ​“sabemos que vamos a tener que correr más porque es otra cancha, más larga. Ellas también son rápidas y nos han corrido bastante contras. Tenemos que ajustar un poco el repliegue y más que nada apostar a lo mental”​. A su vez, manifestó el deseo de que la gente vuelva a acompañar a los equipos en la gran definición: ​“va a estar muy lindo. Es buenísimo que haya mucho gente, a mí me encanta. Suma un montón y se hace más linda la final”.