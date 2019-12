¡No tiene techo! Moscardini ya es una realidad y se consagró campeón del TC 2000

El piloto platense Nicolás Moscardini dejó de ser una promesa en el automovilismo argentino para ser una realidad: ayer se consagró campeón en Paraná del TC 2000 y dejó en claro todo su potencial con apenas 18 años. “Estoy muy feliz por este logro”, aseguró tras conquisar el título.

El oriundo de Los Hornos, arriba de su Renault Fluence y representando al equipo Ambrogio Racing, finalizó quintoen el autódromo “Ciudad de Paraná” y se aseguró el primer puesto de la tabla general con 261. La victoria en esta duodécima y última fecha de la temporada fue para Juan José Gárriz (Citroën Total Racing Team PSG).

Rodrigo Lugón, también de Ambrogio Racing, había llegado a la última fecha en la primera posición de la general pero su 12º puesto le permitió al platense gritar campeón. Las principales posiciones del torneo quedaron de la siguiente manera: Moscardini 261; Lugón 253; Martín Chialvo 244; Matías Cravero 238; Gárriz 226.

Moscardini ganó merecidamente el campeonato, en el cuál estuvo con ventaja en varios momentos. Sobre el final parecía que se le escapaba y no pudo asegurarlo antes de la última jornada, la cuál se disputó el pasado fin de semana.

En total se impuso en cuatro finales (Córdoba, Río Cuarto I, Paraná I y Río Cuarto II), logró un segundo puesto, dos veces obtuvo la pole position, totalizó cinco podios y solamente tuvo que abandonar una vez.

“Es muy importante para mí ser campeón del TC2000. Esto es el resultado de un gran trabajo del equipo, que jamás bajó los brazos. Y agradezco a mi familia, especialmente a mi papá, por todo el apoyo brindado. Veremos qué deparará el futuro”, aseguró en diálogo con la prensa en Paraná.

TODO SE INICIÓ CON UN KARTING

Cuando Nicolás Moscardini cumplió 5 años, le pidió a su papá Gustavo que le regale un karting. A pesar de no estar metido en el mundo de los fierros, no dudó en complacer el deseo de su hijo. En ese instante comenzó todo.

El 6 de julio del 2005 el pequeño Moscardini se encontró con el karting en su casa de Los Hornos tapado con una lona negra. Emocionado, le pidió a su papá probarlo y salieron a la vereda ante la atenta mirada de Gustavo.

Con el correr de los años se las fue arreglando entre los autos y la escuela. En junio del 2017 le brindó una entrevista a este medio y contó: “Con mis amigos y compañeros de escuela me llevo muy bien y las autoridades del Colegio San Benjamín que me bancan con el tema de las faltas, ya que hay semanas que tengo que viajar el jueves para estar en los cirtcuitos de las carreras”.

En dicha nota, en la que habló de su rendimiento en una categoría “formativa” como la Fórmula Renault 2.0, dejó en claro que su mayor sueña es ser piloto de Fórmula 1. Habilidad con el volante no le falta y lo está dejando más que en claro en las pistas argentinas.

EL ABRAZO CON BASTIDAS

Ezequiel Bastidas terminó tercero ayer en Paraná y, ni bien se bajó del auto, fue a felicitar a Moscardini por el título. ¿Por qué es significativo el abrazo que se dieron? Su explicación está en lo ocurrido hace un año en una carrera de Fórmula 2.0 corrida en el autódromo “Juan Gálvez” de Buenos Aires.

El platense perdió el control del auto en la primera curva e impactó a Bastidas, quien terminó volcando de manera espectacular. Moscardini apenas se despistó y tenía posibilidad de continuar, pero priorizó la salud de su colega y se bajó rápidamente del vehículo para asistirlo.

“Podría haber seguido corriendo, ya que solamente se me dañó la trompa del auto y el próximo giro podría ingresar a boxes para arreglarlo. Pero no lo dudé, tiré mi vehículo al pasto para evitar cualquier otro accidente y fui a ayudarlo, porque ví todo, como volcaba, y sinceramente me asusté mucho”, le indicó a este medio en su momento.

Aquel día Moscardini dejó en claro que, además de ser un piloto con muchísimo futuro, es una buena persona. Y eso, en la vida, es lo más importante.