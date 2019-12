Al Rojo, el empate en Mardel no lo dejó feliz

Aldosivi e Independiente no pasaron del empate en Mar del Plata, y lo terminó lamentando el equipo de Avellaneda, porque jugó buena parte del segundo tiempo con uno más por la expulsión de Gastón Gil Romero, quien se fue por doble amonestación.

No encontraron el modo de elaborar jugadas claras a partir de la mitad de la cancha, y aunque loo intentaron con esfuerzo, la claridad no llegó, el juego no levantó vuelo y la paridad sin anotaciones terminó siendo una consecuencia lógica.

El Rojo lamentó los dos puntos que dejó en la Feliz porque le hubieran servido para posicionarse más alto en la tabla; mientras que Aldosivi hubiera necesitado más para el promedio.