Una platense de 17 años jugó en la TV y ganó $180 mil para tratar el autismo de su hermanita

Daila Asha Echenique Scarpato tiene 17 años y no es una platense más. Hace dos meses fue noticia en el diario EL DIA porque buscaba ayuda para cumplir un sueño: viajar a La Falda, Córdoba, para participar de la instancia nacional de la 36º Olimpíada Matemática Argentina (OMA), a la que -luego de superar una prueba regional- clasificó junto a alumnos de todo el país (entre ellos, otros 20 platenses) -vea "Una alumna platense..."-. Esta alumna que acaba de terminar el 5º año del Colegio Padre Castañeda ahora volvió a estar en boca de todos ya que anoche ganó $180 mil en el programa "Quien quiere ser Millonario", que se emite por Telefe, para ayudar a su hermana que sufre autismo y necesita un costoso tratamiento.

“A mi hija menor (de 8 años) la tratan varios profesionales y, en total, se nos van 40.000 pesos por mes. Lo que la obra social no paga, lo tenemos que pagar nosotros”, había contado aquella vez a este diario Carolina, su madre, quien además reveló que “estamos tapados de deudas, muy mal económicamente. Apenas podemos comer”. Es por eso que Daila no lo dudó y se inscribió en el ciclo de preguntas y respuestas que conduce Santiago del Moro por una causa más que noble. ¡Y ganó!

La adolescente tiene un pasado duro ya que hace unos años tuvo un carcinoma orofaríngeo. Como si fuera poco, en el programa reveló que "cuando era chiquita me discriminaban mucho en el colegio porque mi mamá es rubia de ojos azules y yo soy morocha. Pero lo importante no es cómo se ve una persona sino lo que puede dar como tal. Cuando crecimos, mis compañeros también entendieron eso. Ahora los adoro, son mi mejor compañía y son los que me hacen seguir adelante todo el tiempo". Por eso es una peleadora con todas las letras, no solo para lograr cosas a modo personal, sino también por su hermanita.

"Sufrí mucho estrés. Era un cáncer maligno, por lo rápido que se empezó a extender. Un día dicen los médicos: 'Hay que operarla de urgencia'. Me sacaron todo lo que pudieron, y después hubo que esperar tres años para que no apareciera en ninguna otra parte del cuerpo. Por suerte nunca apareció", relató la platense, quien logró recuperarse y salir adelante. Sobre la historia de su pequeña hermana, refirió: "Cumplió ocho años, tiene autismo y trastornos de desarrollo -reveló con la voz entrecortada-. Cuando nació mi mamá presentía que ella tenía un problema, pero los médicos nos decían que era solo un retraso, que ya se iba a acomodar. Hasta que nos pidieron que la dejáramos de llevar porque no íbamos a encontrar respuesta. Nos decían que nunca iba a poder dejar los pañales, caminar o hablar. Inclusive nos contaban que iba a retroceder".

Lo cierto es que con un tratamiento ella mejora. "Ahora está rebien, dejó los pañales, camina habla, y está cursando una escuela normal. Pero ese tratamiento es muy caro, así que todo lo que gane hoy es para ella", sostuvo ante la pregunta de Del Moro, quien estuvo cerca de ganar el suculento pozo de $750 mil pesos, pero un paso en falso en las respuesta la obligó a quedarse con la nada despreciable suma de $180 mil.

Daila, quien confesó que "sueño con ser médica, operar con robots y diseñar órganos 3D", cumple uno a uno sus objetivos. Le dio batalla al cáncer y le ganó. Participó en la Olimpíada Matemática como deseaba. Y ayer terminó de dar otro paso gigante: jugó y ganó para que su hermanita autista mejora la calidad de vida. ¿Qué más se le puede pedir?. Un verdadero orgullo y ejemplo a seguir.