Buscan ayuda para que una alumna viaje a la olimpíada de matemática

Daila Echenique Scarpato, de 16 años, del Colegio Padre Castañeda, quiere participar de la instancia nacional que se disputará en Córdoba

| Publicado en Edición Impresa

Daila Asha Echenique Scarpato es alumna de 5º año del Colegio Padre Castañeda de La Plata, tiene 16 años y un sueño inmediato: viajar a La Falda, Córdoba, para participar de la instancia nacional de la 36º Olimpíada Matemática Argentina (OMA), a la que -luego de superar una prueba regional- clasificó junto a alumnos de todo el país (entre ellos, otros 20 platenses).

Ese certamen, que se desarrollará entre el 11 y el 15 de noviembre próximos, puede significar para Daila la coronación de un esfuerzo y una oportunidad. Primero, porque, como le contó a EL DIA, es “la primera vez que -después de tres años de participaciones olímpicas- logró llegar a esta instancia”. Segundo, porque la etapa cordobesa es, por su edad, la última en la que la alumna puede aspirar a las olimpíadas internacionales del año próximo.

Las ilusiones de la adolescente son enormes. Y a su mamá, el orgullo no le entra en el cuerpo. “Es una alegría muy grande. Mi deseo es que ella pueda viajar, pero no sé si lo va a poder hacer porque me resulta imposible solventar los gastos de viaje y hospedaje. Por eso pido desesperadamente ayuda”, le dijo a este diario la mamá de Daila, Carolina Scarpato.

La mujer calcula que se necesitarán entre 25.000 y 30.000 pesos para cumplir con los gastos de pasajes y hospedajes para la participante y su acompañante adulto (tal como lo exige la OMA).

“Para muchos -reconoce Carolina- ese dinero quizá no sea tanto”. Pero para ella y su pareja “es muchísimo”. No solo por la inflación que estraga sus magros salarios de empleados públicos, sino, sobre todo, porque la mayor parte de sus ingresos va a pagar el costoso tratamiento de su hija menor, quien padece un tipo de trastorno del espectro autista (TEA). Los laberintos burocráticos de la obra social IOMA, la demora en los pagos y reintegros, llevaron a la familia a solicitar préstamos en reiteradas oportunidades.

“A mi hija menor (tiene 8 años) la tratan varios profesionales y, en total, se nos van 40.000 pesos por mes. Lo que la obra social no paga, lo tenemos que pagar nosotros”, advirtió Scarpato.

“Estamos tapados de deudas, muy mal económicamente. Apenas podemos comer”, enumeró Carolina, quien mira el calendario -“No queda mucho tiempo”, lamentó- y espera que la compleja coyuntura no trunque el anhelo olímpico de su hija mayor.

“Daila ha luchado mucho para llegar hasta acá. Hace unos años tuvo un carcinoma orofaríngeo y lo superó. Quiso llegar a la nacional de Matemáticas y llegó. Sería una pena que no pueda participar en Córdoba por no contar con el dinero para hacerlo”, subrayó la mamá.

sIN RESPUESTAS

Carolina Scarpato aseguró que golpeó las puertas de dirigentes políticos, del Intendente de La Plata y de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires en busca de ayuda. Pero que, hasta ahora, no encontró respuestas. Con la fecha de la competencia cada vez más cerca, decidió hacer público su pedido de ayuda, “a quien pueda contribuir, con lo que sea”.

Y no es que ella no haya hecho lo suyo para que Daila pueda viajar. En algunos de sus ratos libres, cuando no trabaja, por ejemplo, se dedica a cocinar viandas para vender. Esa faena, sumado al remate de algunos bienes y a la colaboración del colegio Castañeda, permitieron que en agosto pasado la joven alumna pudiera participar de la etapa regional de la OMA en Necochea. “Hicimos de todo para que hiciera ese viaje, pero ahora no llegamos”.

“Con todo el esfuerzo que hice para llegar hasta acá, quiero participar”, dijo la adolescente

Para la familia, insistió Carolina, es demasiado dinero. Imposible de reunir en los poco más de 20 días que separan a Daila de la Olimpíada nacional en La Falda, un sueño que incubó “de chiquita”, cuando descubrió su pasión por las Matemáticas y encontró que le “encantaba” resolver problemas. Por eso, ahora quiere probar sus saberes en Córdoba, intentarlo y, quién sabe, clasificar a las instancias que le permitan llegar a la Olimpíada Internacional de Matemática Rusia 2020.

“Con todo el esfuerzo que hice para llegar hasta acá, quiero participar”, concluyó Daila, ansiosa por poner el pie en el estribo del colectivo que la lleve hasta La Falda.

PRESENCIA platense en las Olimpíadas de Córdoba

El certamen nacional de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), que se llevará a cabo entre el 11 y el 15 de noviembre en La Falda, Córdoba, contará con una importante presencia de alumnos platenses.

De acuerdo a la nómina publicada en la página web de la OMA, junto a Daila Echenique Scarpato, competirán en esta instancia: Catalina Brochero, del Colegio Nacional “Rafael Hernández”; Tomás Costa, de Bosque del Plata; María de los Milagros Elizalde, del Nacional “Rafael Hernández; Ludmila Belén Espósito, del Instituto de Cultura Itálica; Rocío Neffa Leopardo, de Estudiantes de La Plata; Martina Inés Pesce, del Corazón Eucarístico de Jesús; Carmela Emilia González, del Nacional “Rafael Hernández”; Charo Morencos, del San Simón; Ulises Pereira, del Nacional “Rafael Hernández”; Mauro Russo, del ISME; Santiago Sardina, del Manuel Estrada; Alexis Pablo Savran, de la Escuela Secundaria Técnica Nº 8 “Juan Bautista Alberdi”, Manuel Tavano, del Patris; Malen Arias, del San Miguel Garicoïts; Martín Balbi, del Raíces; Jerónimo Lambre, del Corazón Eucarístico de Jesús; Ángel Gabriel López Ramos, del Albert Thomas; Gonzalo Gabriel Maldonado, de Estudiantes de La Plata; Guido Potente, de Manantiales y Nicolás Strejilevich, del Nacional “Rafael Hernández”.