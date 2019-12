Preocupación por despidos docentes en el último tramo del año en colegios privados

Unos sesenta despidos de docentes de colegios privados se produjeron en el último trimestre y se encendieron las luces de alarma. De esos casos, diez se dieron esta semana. La situación fue denunciada por el gremio los agrupa, Sadop. Desde una de las asociaciones que reúne a las entidades de enseñanza apuntaron que una de las razones es la disminución en la cantidad de alumnos que se produjo durante este año, marcado por la crisis económica.

Según fuentes del sindicato de los docentes privados, “se está dando una preocupante escalada de despidos en los diferentes colegios de la Ciudad. Aducen que hay menos alumnos por la situación económica, cierran secciones y despiden docentes”.

El gremio apuntó que “los despidos se dan en colegios que dependen del Arzobispado en mayor medida, pero también ha impactado en los establecimientos laicos. Y en todos los casos que están formalizados, son sin causa. Los de esta semana, incluso, deben recibir una doble indemnización, según las últimas normativas, y también se oponen a cumplir con esa obligación. Estamos ante una situación crítica”.

Fuentes del sector también remarcaron que en los institutos que dependen del Arzobispado se han cerrado carreras, lo que también deriva en la merma de cargos docentes.

Los despidos se dieron en todos los niveles de enseñanza, según explicaron fuentes gremiales.

“Tenemos mucha demanda de audiencias en el ministerio de Trabajo bonaerense porque hay numerosos casos de despidos y en la mayoría de los casos los empleadores no quieren pagar las indemnizaciones, amedrentan al docente al decirle que si son despedidos los va a afectar en su legajo y con esta mecánica tratan de que el docente renuncie para no afrontar el pago del despido. Los docentes tienen que saber que este clase de conflicto no lo generan ellos, sino el empleador, que quiere cortar el vínculo con el menor costo posible”, dijo un vocero del gremio Sadop.

En el sector apuntan que a esta altura del año se producen bajas por distintas razones, pero en la Ciudad no llegan a ser a 5 ó 10 casos puntuales. “Ahora tenemos 60, lo que determina el grado de la crisis que se está atravesando”, agregaron desde el sindicato. Y aclararon: “si el docente está ocupando un cargo sin suplantar a nadie, lo hace por tiempo indeterminado, lo que significa que el corte del contrato es un despido y se tiene que pagar la indemnización que corresponde”.

QUE DICEN EN LOS COLEGIOS

Un integrante de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas dijo ayer a este diario que “ante la situación económica que atraviesa a todos los sectores, los colegios privados no son la excepción. La disminución en el número de matriculados en el Gran Buenos Aires y La Plata, deriva en el cierre de secciones y en ese contexto se reducen los puestos laborales de los docentes”.

Desde esa entidad, de todos modos, desmienten que haya una escalada de despidos.

Aseguraron desde la entidad que agrupa a colegios privados que “tampoco hay posibilidades de que crezca la ayuda del Estado al sector, porque no hay condiciones presupuestarias para subir los aportes que hace a los colegios que reciben en distintos porcentajes”.