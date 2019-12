El mercado aprobó el comienzo del plan 180 días

Para la mayoría de los inversores era difícil imaginar que las primeras medidas que diese a conocer el actual gobierno podrían generar una recuperación en el precio de los bonos, con su consecuente reducción del riesgo país. Obviamente, estamos hablando de una recuperación que podríamos representar como un ascenso del cuarto subsuelo al segundo subsuelo, pero lo destacable es que los mercados acompañaron favorablemente las primeras medidas.

¿Por qué era difícil imaginar? Quienes nos dedicamos al análisis de la economía y de los mercados, sabíamos que al comienzo de la actual administración, de no tomar nuevas medidas, la proyección de la caja del Tesoro Nacional para el año 2020, no alcanzaba para cubrir el total de los gastos primarios (sueldos, jubilaciones, pensiones, planes sociales, etc.). Por lo tanto, menos aún para poder honrar los vencimientos de deuda tanto de capital como de renta.

Ante tal situación, se temía la posibilidad del anuncio de un “default” generalizado de la deuda y la emisión monetaria descontrolada para cubrir los gastos. En dicho contexto, los precios de los bonos argentinos tenían en forma implícita el presagio de una quita del orden del 60 por ciento. Para poder poner en contexto este número, quizás es útil mencionar que en la reestructuración de Uruguay (2003) debido al diferimiento de los pagos de capital, la quita en valor presente neto (VPN) fue del orden del 10 por ciento. En el caso de Ucrania (2015), en el cual se realizó quita de capital y también diferimiento de pagos, la quita en VPN fue del 36 por ciento y en el caso de Argentina (2005) la quita en VPN fue del 77 por ciento. Por lo tanto, el mercado se estaba imaginando una quita más parecida a la de Argentina 2005, que al caso de Ucrania y mucho peor que la experiencia de Uruguay.

¿En que se fundamenta esta mejora? El jueves 12 de diciembre una de las primeras decisiones del gobierno de Alberto Fernández fue honrar los vencimientos de Letes y Lecaps, dando la señal a los mercados que había voluntad de pago, pese a la imposibilidad de sostener esta actitud en el tiempo.

En forma concomitante, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó los lineamientos de la política económica, los cuales buscarían el objetivo de desarrollar un plan integral con consistencia macroeconómica, evitando generar estímulos monetarios que fuesen desestabilizantes.

Más aún, al momento de presentar el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, en su artículo 57, el Gobierno Nacional pide autorización al Congreso para colocarle letras al Banco Central (BCRA), cuyo destino según explica el artículo 59, que sólo se aplicarían al pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera, lo cual obviamente reforzó la señal de voluntad de honrar los compromisos mientras se pueda llegar a una renegociación que establezca un sendero de vencimientos consistente con la realidad económica-social argentina. En dicho clima, es que el viernes pasado el Tesoro Nacional pudo volver al mercado voluntario local renovando el 68 por ciento de los vencimientos de deuda en pesos, abriéndose la expectativa que algo parecido pueda ocurrir el lunes 30.

Si bien puede tomarse como una noticia negativa el nuevo “reperfilamiento” de las letras en dólares, en realidad también puede ser interpretado como una buena noticia, dado que sus precios al comienzo de la actual administración consideraban en forma implícita que sufrirían el mismo tratamiento de los bonos y que sus vencimientos serían diferidos por al menos dos años. Con el anuncio de la semana pasada, comenzarían a ser pagadas en agosto del año que viene.

¿Qué los mercados festejen significa que el plan es bueno? Esta es una pregunta que muchos se hacen en estos días e incluso algunos plantean que si los mercados festejan entonces quiere decir que el plan no es tan bueno para la gente en general.

La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, lo cual implica que 2+2 no es necesariamente 4. Cada medida que se toma es valorada desde la ideología, posición política o situación socio-económico-sectorial del que la analiza. Más aún, en el actual contexto de la “post verdad”, cada vez es más difícil poder entender dónde estamos parados.

Al mismo tiempo, se generan inconsistencias muy fuertes en las críticas. Una misma persona quiere que se le paguen sus bonos o letras sin quita, que no le aumenten los impuestos y que no se “desindexe” el gasto público. Creo que todos quisiéramos comer postres dulces sin engordar pero es prácticamente imposible, o como se dice en matemáticas se trata de un sistema de ecuaciones sin solución.

Ni hablar de la falta de solidaridad de algunos sectores que no se dan cuenta que no hay forma de poder desarrollar una sociedad sustentable sin incluir a aquellos sectores postergados que sin educación ni trabajo (ni-ni) difícilmente podrán encontrar sus objetivos aspiracionales en la formalidad.

Conclusión

Dentro de este contexto de incertidumbre hay algunas realidades irrefutables y destacables. Aún un gobierno como el actual, tildado de “populista”, ha encarado una política fiscal de equilibrio. Pareciera que un logro del gobierno anterior fue instalar la idea que “no se puede gastar más de lo que se recauda”. Queda para el debate, si este equilibrio debería buscarse más del lado del gasto que de los nuevos impuestos, así como también que la “política” genere señales de austeridad.

Otro aspecto destacable, que mencioné al comienzo de la columna de opinión, es que frente al temor de una emisión monetaria descontrolada, el ministro Guzmán explicó la imposibilidad de abusar de dicho instrumento como estímulo de la demanda.

En síntesis, parece que de forma tácita comienzan a delinearse algunas políticas de estado, las cuales son vistas saludables desde parámetros internacionales y que definen un buen comienzo para el actual gobierno. No me olvido de la restricción externa, el cepo y el dólar, pero serán tema de otra columna.

