Preocupación por derroche de agua a borbotones en Plaza Malvinas

"Quiero mostrar una pérdida de agua impresionante" comienza diciendo una vecina al denunciar una avería en la red de agua potable en un sector de Plaza Malvinas, que a causa de este problema se presenta inundado desde hace varios días.

Mariel, quien efectuó el reclamo, sostuvo que el brote de líquido se encuentra en uno de los senderos peatonales de ese espacio borde que luce inundado a raíz de la fuerte acumulación de agua.

Según sostuvo, se trata de una pérdida a borbotones que no sólo complica el paso de los peatones sino que también representa un importante derroche en tiempo en los que muchos vecinos sufren la falta de agua.

En este sentido expresó su indignación porque ella de una de los tantos usuarios afectados por el drama de las canillas vacías que tanto afecta a la Ciudad.

En su caso, dijo, no cuenta con agua en su hogar, en 132 y 37, como consecuencia de una pérdida de agua en la vereda. "Esta falla en la red causa escasa presión y no podemos llenar el tanque, es decir, no podemos hacer uso del servicio", apuntó.