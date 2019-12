Evo Morales agradeció "el apoyo del pueblo argentino" desde Plaza de Mayo

El depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció hoy al "pueblo argentino y a los organismos de derechos humanos" por el apoyo dado "a la lucha del pueblo" de su país "contra la dictadura", durante un encuentro que mantuvo con la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en la histórica Plaza.

"Agradezco a las Madres por recibirme. Ellas son reconocidas en todo el mundo por defender la vida y la democracia, es lo que han hecho acá, durante tantas marchas y tantos años", señaló Morales al pronunciar un discurso en la carpa que la Asociación monta cada jueves en esta Plaza, donde desde hace 42 años realiza su tradicional ronda a la Pirámide de Mayo.

La intención de Morales, que el pasado 10 de noviembre fue derrocado por un golpe de Estado, era en un principio realizar la ronda con las Madres, pero la improvisada organización dispuesta por los colaboradores de la asociación y el tumulto causado por los adherentes del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), lo impidieron.

El mandatario depuesto llegó a Plaza de Mayo pasadas las 15.30, ante el fervor de los manifestantes que portaban banderas de Bolivia, wiphalas de siete colores (el característico emblema de los pueblos originarios del Antiplano) y pancartas con consignas que condenaban al régimen de Jeanine Áñez y exhaltaban la figura del dirigente que gobernó Bolivia durante 14 años.

Apenas pisó la Plaza, una multitud compuesta por residentes bolivianos que se identificaban con el MAS y militantes de organizaciones políticas que integran el Frente de Todos, se abalanzó sobre Morales con la intención de tocarlo, saludarlo o llevarse un simple gesto de aprobación de parte del hombre que instauró el Estado Plurinacional en su país.

Tras arribar a la carpa y saludar a Hebe de Bonafini, Evo intentó caminar en torno a la Pirámide para cumplir el ritual de las Madres, pero el desbordante entusiasmo de la gente se lo impidió, y tras avanzar unos pocos metros, debió volver al punto de partida sin poder completar una vuelta a la Pirámide.

Instalado de nuevo en la carpa de la Asociación, Morales se dirigió a los presentes y condenó a "los grupos fascistas que frenaron el proceso democrático y de cambio" que gobernaba Bolivia.

"Con los sectores populares de Argentina luchamos por la vida, la democracia y la Patria Grande. Gracias por acompañar nuestra lucha contra la dictadura", remarcó Morales ante la aclamación de los presentes.

Por su parte, Bonafini también se pronunció en la Plaza, como lo hace todos los jueves, pero antes de comenzar su alocución retó a los manifestantes que impidieron con su fervor la realización de la ronda.

"Es una vergüenza y son unos maleducados. Parece que no saben escuchar y no nos dejaron marchar. Venimos a la Plaza para eso. Evo necesita manos y compañeros que lo ayuden, no cholulos que se vengan a sacar fotos", recriminó la referente de la emblemática entidad defensora de los derechos humanos.

Bonafini sostuvo que en hoy Bolivia "existen asesinatos y hay gente que no se sabe dónde está, y aseguró que en ese país "hubo un golpe maldito ejecutado por Estados Unidos".

"Bolivia es nuestra patria, la patria grande por la que lucharon nuestros hijos. Pero hay una dictadura impuesta por Estados Unidos que va a llamar a elecciones, ojalá que el pueblo se pueda expresar", remarcó.

Luego de este discurso, pronunciado como preludio a la marcha 2176 que las Madres realizan todos los jueves en la Plaza, parte de la multitud se retiró y otra se quedó para cumplir con la ronda a la Pirámide de Mayo.