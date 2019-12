Las ventas en supermercados bajaron 1,3% en octubre y sumaron 16 caídas consecutivas

Las ventas en los supermercados bajaron 1,3% durante octubre en relación a igual mes del año pasado y sumaron 16 caídas consecutivas, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, las ventas en los grandes centros de compra, medido a precios constantes, sin el factor de la inflación, aumentaron 5,2%, destacó el organismo.



En la medición a precios constantes, las ventas de octubre en los supermercados aumentaron 11% respecto a las de septiembre, mientras que en los “shoppings” el incremento fue de 23%.



En cuanto a la medición a precios corrientes, durante octubre el salón de ventas de los supermercados concentró operaciones por $65.239 millones, 98,2% del total, y mostró un aumento de 53% respecto a octubre de 2018.



Por su parte, la facturación por las ventas en el canal online sumó $1.180 millones, 1,8% del total, con una variación positiva de 52,6% respecto al mismo mes del año anterior.



Las perspectivas para el cierre de año no son las mejores, según las mediciones de consultoras privadas.



En noviembre, las ventas en los supermercados, autoservicios y comercios de barrio siguieron en picada: cayeron 6,5% y acumulan así una variación negativa de 7,3% en lo que va del año, según datos de la consultora Scentia.



Este registro del consumo durante el mes pasado se dio tras la ligera desaceleración de la caída que había experimentado en octubre (-5,4%).



Y también a pesar de que la variación de precios, interanual, fue menor que la de los meses previos (35,9%).



Osvaldo del Río, director de Scentia, señaló a la prensa a principios del mes en curso que, en noviembre, "se repite la misma situación que hemos visto a lo largo del año, con una caída más pronunciada en autoservicios que en cadenas de supermercados (-7,9% y -5,1% respectivamente).



Por su parte, el gerente comercial de Nielsen, Facundo Aragón, consideró que “gracias a las promociones y al desarrollo de marcas propias, los supermercados lograron afrontar mejor la crisis".



Ahora, en diciembre, las ventas navideñas estuvieron 3% por debajo de las del año pasado, dentro de un período calificado como “atípico, por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)



“En los locales físicos bajaron 3,5%, mientras que en la modalidad online subieron 1,3%”, según la medición realizada por CAME entre el 23 y 24 de diciembre en 1.500 comercios pequeños y medianos del país, informó la entidad a través de un comunicado.



“Fue una Navidad atípica en materia comercial, porque las ventas comenzaron demoradas y se estiraron más de lo habitual, hasta la tarde del martes, cuando los negocios cerraron”, destacó la CAME.



Aún así, 53,2% de los comercios relevados hicieron ofertas y descuentos para atraer público y para competir con las grandes cadenas, con los hipermercados y con los comercios de shoppings.