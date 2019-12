Una ministra de Kicillof aseguró que no renovarán contratos a los "ñoquis"

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, sostuvo hoy que "en líneas generales" serán renovados los contratos de los trabajadores de la administración pública provincial que vencen el 31 de diciembre, pero advirtió que no serán ratificados aquellos que "no responden al criterio básico de hacer una tarea", en alusión a los llamados "ñoquis".



"Hay modalidades de contratos que se arrastran de antes o que aumentaron su participación con la gestión anterior en un caos administrativo que tenemos hoy con muchos tipos de contratos", puntualizó Ruiz Malec en conferencia de prensa en La Plata tras participar de la reunión que mantuvo el gobernador, Axel Kicillof, con los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense.



"Vamos a validar que todos los laburantes que están laburando y hacen su aporte al Estado van a tener su continuidad laboral; y donde detectemos que no responden al criterio básico de ocupar un puesto de trabajo y hacer una tarea no habrá renovación, pero en lineas generales se van a renovar", dijo Ruiz Malec, haciendo referencia además a los llamados "ñoquis" que cobran haberes sin cumplir funciones.

Por otro lado, la ministra de Educación bonaerense, Agustina Vila, recibió en las últimas horas a representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y desde la cartera señalaron que no van a reducir personal.

Según señaló el sindicato a través de un comunicado, el Ejecutivo "garantizó la continuidad laboral de todos los contratados y contratadas autónomas cuyo contrato vencía el 31 de diciembre y la continuidad de la planta transitoria".

En tanto, Vila habría expresado la voluntad política del gobierno de Axel Kicillof de "reiniciar el proceso de pase a planta permanente".

"Fue una reunión muy positiva, teniendo en cuenta que hubo definiciones en temas urgentes", indicó el secretario general de ATE y la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi.