El Papa pidió que Jesús no haga faltar a Venezuela “el auxilio que necesita”

CIUDAD DEL VATICANO

El papa Francisco pidió ayer “esperanza” para el continente americano “donde diversas naciones están pasando un período de agitaciones sociales y políticas”, en su tradicional bendición “Urbi et Orbi”, en la que también pidió soluciones a las crisis en Medio Oriente y África.

El pontífice tuvo en concreto unas palabras para Venezuela, pidiendo que “el pequeño Niño de Belén” reanime “al querido pueblo venezolano, probado largamente por tensiones políticas y sociales, y no le haga faltar el auxilio que necesita”.

En su tradicional mensaje de Navidad en la plaza San Pedro del Vaticano, el séptimo desde que asumió el cargo, Francisco exhortó además a la comunidad internacional a “garantizar la seguridad en Medio Oriente, particularmente en Siria”.

Asimismo, el Santo Padre alabó “los esfuerzos de cuantos se están prodigando para favorecer la justicia y la reconciliación, y se desvelan para superar las diversas crisis y las numerosas formas de pobreza que ofenden la dignidad de cada persona”.

Que Cristo “inspire a los gobernantes y a la comunidad internacional para encontrar soluciones que garanticen la seguridad y la convivencia pacífica de los de la región y ponga fin a los sufrimientos”, dijo Francisco. “Que Cristo sea luz para tantos niños que sufren la guerra y los conflictos en Medio Oriente y en diversos países del mundo”, agregó.

El argentino Jorge Bergoglio llamó también a lograr una solución a la crisis política en Líbano, país de “armoniosa coexistencia” y denunció la acción de los “grupos extremistas en el continente africano”, particularmente en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria.

Al hablar de las diversas zonas del planeta en conflicto, el Papa destacó que los habitantes de la Tierra Santa “aguardan días de paz, de seguridad y de prosperidad”, y mencionó también las “tensiones sociales” en Irak y la “grave crisis humanitaria” que hay en Yemen. Se refirió también a Ucrania “que aspira a soluciones concretas para alcanzar una paz duradera”.

Francisco, que ha hecho del apoyo a los migrantes una de las prioridades de su pontificado, no pasó por alto en su mensaje “Urbi et Orbi” la crítica a “los muros de indiferencia” a los que se enfrentan los migrantes. Esta bendición “Urbi et Orbi” se realiza dos veces al año, en Semana Santa y Navidad.

Durante su tradicional homilía de Nochebuena, el pontífice enfatizó el martes en la noche la importancia del amor “incondicional” y “libre” frente a la lógica del mercado. “No esperemos a que nuestro prójimo se vuelva bueno para hacerle el bien, que la Iglesia sea perfecta para amarla, que otros nos consideren para serviles. Comencemos los primeros”, dijo Bergoglio. (AFP y EFE)