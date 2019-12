Calu Rivero se cambió el nombre y presentó su nueva identidad

Calu Rivero ha tenido en el último tiempo grandes emociones y, según ella misma dijo, enfrentó cambios importantes. En esa línea, hoy anunció que decidió cambiar su nombre de Carla Soledad a "Dignity" (dignidad).

En una publicación en su cuenta de Instagram, la modelo y DJ explicó: "Una nueva piel. Un relato que dejé ir. Un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Mi nueva actitud de vida esta motivada por los valores de ser. Es ser honesta conmigo misma y con los demás. Es amor propio. Yo ahora escojo y decido todo".

Y agregó: “'Quien quiere la eternidad mira el cielo, quien quiere el momento mira a las nubes y escucha a los silencios'. Este cambio de actitud es mi nuevo tesoro, el silencio mi juguete preferido y el refugio donde nos encontramos mis pensamientos y yo".

Esta semana, la joven fue protagonista de una tapa de revista y contó que se separó de Joaquín Vitola, por lo que se encuentra soltera y muy dedicada a su persona. "Con Joaquín tuvimos un vínculo muy libre y muy creativo, donde nos permitimos crecer, pero ahora cada uno está en pareja consigo mismo", precisó.

En la entrevista con la revista "Hola", la también actriz explicó por qué eligió la palabra "dignidad": "Es una palabra que me estuvo resonando mucho tiempo y tiene que ver con una actitud de vida enfocada desde otra perspectiva. Es silenciosa, humana, positiva, digna, intuitiva, espontánea. Es tratar de estar en armonía con todo lo que me rodea".

Por otro lado, aclaró sobre el cambio de look: "Sentía que el pelo largo estaba cargado de un relato que ya había dejado ir, estaba energéticamente lleno de esa experiencia que viví. Y con esto no estoy diciendo que la quiero borrar, al contrario, me quedo con la fortaleza que descubrí en ese proceso, pero lo dejo ir".