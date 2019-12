Alberto Fernández cuestionó las "ganancias extraordinarias" de los empresarios y no descartó intervenir

El presidente Alberto Fernández cargó con dureza contra las empresas que obtienen "ganancias extraordinarias", no descartó una intervención del Estado para analizar la estructura de costos y dijo que "no puede ser que haya que llevar a los empresarios a los latigazos".

En declaraciones a la prensa formuladas esta mañana, el jefe de Estado consideró que "tenemos medidas y recursos para adoptar. No fijar precios, se trata de ver que las ganancias y las utilidades sean razonables". "En la Argentina hay ganancias extraordinarias que en el mundo no se conocen. Podemos ver simplemente cómo son los casos y ver que tengan ganancias razonables", afirmó.

En ese sentido, también criticó la actitud de determinados empresarios y comerciantes de aumentar los precios para prevenir posibles consecuencias negativas que todavía no se produjeron, y además hizo hincapié en aquellos en cuyo rubro el dólar no tiene incidencia. "Si me decís que el precio del dólar influye en el valor de venta de un auto lo puedo entender. Pero no tiene sentido en productos que no demandan dólares", argumentó.

En otro pasaje del contacto con la prensa le pidió a los supermercados que absorban para del IVA que desde mañana volverá a aplicarse sobre alimentos como arroz, fideos, yerba y azúcar, entre otros productos, medida que fuera puesta en vigencia por el gobierno de Mauricio Macri.

Fue en ese contexto que se refirió de manera vehemente a los empresarios: "Cuando el Estado interviene, se quejan. Tienen que hacerlo como un gesto, el esfuerzo que les pido es que no tienen que ganar tanto. Si tengo que actuar, actuaré, pero quiero que los empresarios sean responsables. No puede ser que haya que llevar a los empresarios a los latigazos, por favor seamos todos razonables".

Con relación al cepo, remarcó que fue una restricción implementada por la anterior gestión, que "tiene que seguir porque en la Argentina no hay dólares". "Tenemos que tener cuidado porque no hay dólares. La gente se enoja con el impuesto, pero el dólar es un bien al que acude la gente porque no confía en el peso. Y está bien: es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Nosotros necesitamos dólares para defender la producción, si uno quiere viajar puede hacerlo, pero tiene que pagarlo más", sostuvo, a lo que agregó: "No hay mucho espacio. A mí me resulta antipática la medida, yo tengo amigos que viajan y me dicen cosas horribles".