EN VIVO.- Así recibe el mundo al 2020: fotos y videos de los festejos

El año 2019 ya se despidió de algunos países, donde recibieron al 2020 con los brazos abiertos y tradiciones como las que los platenses tenemos en nuestra ciudad con la quema de los muñecos.

Los habitantes de Kiribati y Samoa, naciones insulares situadas en el Pacífico sur, fueron los primeros en recibir el nuevo año. Estos archipiélagos tropicales, con una población combinada de algo más de 300.000 habitantes, saludaron el Año Nuevo a las 10.00 GMT y entraron así en el 1 de enero.

Para determinar cuál es el primer lugar del mundo en recibir el Año Nuevo se toma en cuenta la línea internacional del cambio de fecha. Se trata de una frontera imaginaria que va del Polo Norte al Sur dividiendo un día del otro, explica la Enciclopedia Británica. No tiene un marco legal, pero es un estándar aceptado a nivel mundial. Tampoco es una línea recta, pues respeta divisiones políticas para que ciertas regiones del mundo tengan la misma hora que su respectivo país.

En tanto, Niue y Samoa Americana son los últimos lugares habitados donde se recibe el Año Nuevo. Niue es un pequeño país con menos de 2 mil pobladores, mientras Samoa Americana está habitado por 55 mil 641 personas. La Isla Baker y la Isla Howland son reconocidas como los últimos lugares del mundo donde inicia el nuevo año. No obstante, ninguna de ellas está poblada. Pertenecen al grupo de territorios llamados Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos.

Hora por hora (de nuestro país) en que el mundo recibe al nuevo año:

07:00 Samoa, Kiribati

07:15 Islas Chatham (Nueva Zelanda)

08:00 Nueva Zelanda, Fiji, Tonga, Polo sur

Our little Pacific paradise, #NewZealand, is the first major nation to usher in the #NewYear. Great firework display in Auckland! May 2020 be a great year for our great country and may all 5 million Kiwis have good health and happiness.



🇳🇿🎉🎊💕 pic.twitter.com/AcfKRdffPZ