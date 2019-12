En sus primeras 48 horas, el nuevo gobierno debe pagar casi $53 mil millones

Alberto Fernández asume el 10 de diciembre y dos días después vencen Lecaps por un monto total de 52.200 millones de pesos.

Las Lecap son letras capitalizables del Tesoro Nacional. Por medio de estos títulos, el Tesoro emite deuda que es comprada por inversores a través de bancos y sociedades de bolsa. Son una alternativa al plazo fijo, de mayor rendimiento. Así a comienzos noviembre, la Lecap rendía 75 por ciento y para final de mes la tasa de dicho instrumento pasó a niveles de 346 por ciento, rindiendo actualmente 270 por ciento.

La suba del alza de interés de la Lecap está mostrando que el mercado percibe mayores riesgos de que ocurra un nuevo evento crediticio sobre las mismas. Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostuvo que el mercado está viendo que va a haber un reperfilamiento de Lecap y los operadores empiezan a desarmar posiciones.

“El mercado ve que hay riesgos de ocurra un nuevo reperfilamiento o evento crediticio sobre las Lecap y por ello comienzan a desarmar posiciones. La mayoría de los tenedores de este producto son inversores de corto plazo y, en vez de arriesgarse a que lo reperfilen (ya que asume Alberto dos días antes), directamente se van de la posición. Cuando falta tan poco para el vencimiento, ya no importa toda la tasa”, explicó Chiesa a elcronista.com.

Por otro lado, en cuanto a la conveniencia de posicionarse en este activo actualmente, consideró que no tiene sentido ya que, aquellos que quieran correr el riesgo de ver cómo va a ser el reperfilamiento, es más conveniente hacerlo con una Lecap larga y no con una corta que vence en pocos días.

Alejandro Kowalczuk, director de Asset Management de Argenfunds remarcó que si el mercado percibiese que no hay ningún tipo de riesgo de pago o reperfilamiento, el rendimiento de la Lecap con vencimiento 12 de diciembre debería estar arbitrado, por ejemplo, contra tasa de caución a 7 días que hoy paga en torno al 41,50 por ciento, sin embargo, la tasa se ubica arriba del 130 por ciento de TNA.

“Tomando en cuenta los adelantos transitorios del Central al Tesoro por $40.000 millones en la última semana y que el vencimiento cae dos días después de la asunción del nuevo gobierno, debería pagarse. Distinto es el caso de las Lecap con vencimientos 26 de febrero de 2020 y el del 11 de marzo siguiente, donde suponiendo que las tasas arbitran contra BADLAR + 3,50 por ciento y BADLAR, los precios descuentan un alargamiento en el vencimiento de entre 335 y 365 días en el caso de febrero y de entre 380 y 415 para la de marzo, respectivamente”, afirmó.

Deuda sobre deuda

El gobierno que asumirá el 10 de diciembre recibirá un Banco Central sin reservas, una actividad económica que podría atravesar en 2020 su tercer año en recesión y un frente financiero difícil de franquear, con un frágil acuerdo con el FMI y vedado el acceso a los mercados de capitales, aseguran analistas.

Pero el déficit financiero -que además tiene en cuenta los pagos de deuda- creció por la fuerte emisión de bonos a partir de 2016 y, con un PBI en contracción, los vencimientos de capital e intereses en lo inmediato ponen en apuros al futuro Presidente desde el arranque de su gestión.

Según resumió Infobae, en 2020 el Gobierno deberá afrontar pagos de deuda pública del orden de los U$S 52.000 millones, un 13 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). La deuda total, según la Secretaría de Finanzas, se aproximaba a los U$S 420.000 millones al promediar este año.

Ante la urgencia financiera, el próximo Gobierno deberá recurrir a un artilugio que lo favorece: la renovación compulsiva de la deuda intra-sector público. En 2020 el vencimiento de capital e intereses de títulos de deuda soberana en manos de organismos estatales como Anses, PAMI, Banco Nación o el Banco Central asciende a unos 15.000 millones de dólares.

Argentina perdió el acceso al crédito externo en abril de 2018. Su alto déficit fiscal que obliga pagar tasas del 20 por ciento en dólares –como refleja su Riesgo País de más de 2.000 puntos básicos- y, por lo tanto, está imposibilitada de renovar los vencimientos en los mercados internacionales, como hacen la mayoría de los países. De ahí, la premura del Gobierno por alcanzar un “reperfilamiento” de los títulos y, sobre todo, renegociar el acuerdo con el FMI, principal prestamista para poder sortear un nuevo default.

Las consultoras calculan para el año que viene vencimientos de capital por U$S 11.000 millones con acreedores privados más otros U$S 1.800 millones con organismos internacionales. Además, de intereses vencen unos U$S 7.900 millones por títulos en manos privadas y unos U$S 2.400 millones con organismos.

A eso debe sumarse pagos de Letras del Tesoro, que son bonos de muy corto plazo colocados en el mercado doméstico, por U$S 9.100 millones, más otros conceptos –deuda con Club de París– por otros 4.600 millones de dólares.

