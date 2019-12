Reclamos por corte de luz en la zona de 51 y 3

Vecinos denunciaron este miércoles por la noche un corte de luz que afectaba, según habían podido comprobar, a la zona de calle 51 entre 3 y 4.

Laura, vecina afectada, expresó a través de Whatsapp del diario El Día: "Aproximadamente a las 22 nos quedamos sin suministro eléctrico. Esto pasa tres o cuatro veces por semana. Padecemos que nos destrocen los electrodomésticos".

Y agregó: "Es un corte bastante extenso. La gente que está ahora en la calle dice que al menos llega hasta 6. La gente llega a sus edificios y no tiene ascensores. No nos atienden los teléfonos en la empresa y no tuvimos ninguna notificación".

Cerca de las 23, en tanto, la mujer indicó que la energía había regresado pero padecían problemas de baja y alta tensión, por lo que temía por sus artefactos eléctricos.

También llegaron reclamos desde calle 53 entre 4 y 5, y más temprano desde la zona de 49 desde 1 a 4, y de 48 a 50.